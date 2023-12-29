Esenyurt'ta yavru kediyi işkenceyle öldüren zanlı yakalandı
Esenyurt'ta, yavru kediyi işkence ederek öldürdüğü belirlenen şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2023 14:25, Son Güncelleme : 29 Aralık 2023 15:27
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, ilçede bir yavru kedinin işkence edilerek öldürüldüğüne ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.
Görüntülerde yer alan şüphelinin kimliğini tespit eden polis ekipleri, B.G'yi (16) 28 Aralık'ta Mehterçeşme Mahallesi'nde gözaltına aldı.
Şüpheli B.G, hakkında "Hayvanları Koruma Kanunu" hükümlerince adli işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.