Esenyurt'ta yavru kediyi işkenceyle öldüren zanlı yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, ilçede bir yavru kedinin işkence edilerek öldürüldüğüne ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net