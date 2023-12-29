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Veliler okulu basıp öğretmenleri dövdü!

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde iki öğretmen, okulu basan öğrenci velileri tarafından darp edildi. Darp edilen öğretmenler rapor alarak şikayetçi oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2023 13:45, Son Güncelleme : 29 Aralık 2023 13:53
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Ressam Osman Hamdi Bey Ortaokulu'nda görevli Sosyal Bilgiler Öğretmeni Volkan Ayhan ve Fen Bilgisi Öğretmeni Evren Türkeri, öğrenci velisi; anne, baba ve oğulları tarafından saldırıya maruz bırakıldı.

Okulun içine ve sınıflara giren saldırganlar, öğretmenlere hakaret ederek vurmaya başlayınca okula polis çağırıldı.

Okuldaki öğrencilerin de büyük korku yaşadığı saldırı sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganları gözaltına alarak karakola götürdü.

Saldırganların okuldan götürülmesi sonrasında hastaneye giderek darp raporu olan öğretmenler, saldırganlar hakkında şikayetçi oldu.

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