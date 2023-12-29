Veliler okulu basıp öğretmenleri dövdü!

Saldırganların okuldan götürülmesi sonrasında hastaneye giderek darp raporu olan öğretmenler, saldırganlar hakkında şikayetçi oldu.

Okuldaki öğrencilerin de büyük korku yaşadığı saldırı sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganları gözaltına alarak karakola götürdü.

Okulun içine ve sınıflara giren saldırganlar, öğretmenlere hakaret ederek vurmaya başlayınca okula polis çağırıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Ressam Osman Hamdi Bey Ortaokulu'nda görevli Sosyal Bilgiler Öğretmeni Volkan Ayhan ve Fen Bilgisi Öğretmeni Evren Türkeri, öğrenci velisi; anne, baba ve oğulları tarafından saldırıya maruz bırakıldı.

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