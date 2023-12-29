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Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in kayınvalidesi son yolculuğa uğurlandı

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in 78 yaşında vefat eden kayınvalidesi Ayşe Oğul'un cenazesi, Zonguldak'ta toprağa verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2023 14:38, Son Güncelleme : 29 Aralık 2023 14:40
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Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in kayınvalidesi son yolculuğa uğurlandı

Rahatsızlığı nedeniyle Ankara'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden 4 çocuk annesi Oğul için Alaplı ilçesine bağlı Sabırlı köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ve aile yakınlarının yanı sıra Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Danıştay, Yargıtay ve Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeleri, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Törene katılanlar, Danıştay Başkanı Yiğit'e taziyelerini iletti.

Oğul'un cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından köydeki aile kabristanına defnedildi.

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