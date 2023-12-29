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Dünya'ya yaklaşan şehir büyüklüğündeki 'Şeytan Kuyruklu Yıldız' bugün patlayacak

Kuyruklu yıldız 12P/Pons-Brooks'da her 15 günde bir patlama gerçekleşiyor. Bilim insanları, bir sonrakinin patlamanın bugün gerçekleşmesinin beklendiğini söyledi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 29 Aralık 2023 15:34, Son Güncelleme : 29 Aralık 2023 15:51
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Dünya'ya yaklaşan şehir büyüklüğündeki 'Şeytan Kuyruklu Yıldız' bugün patlayacak

Dünya'ya doğru hızla ilerleyen şehir büyüklüğündeki bir kuyruklu yıldız bu yıl defalarca kez patladı. Bilim insanları sıkça gerçekleşen bu patlamaların bir modelini ortaya çıkardı. Bu modellemenin oluşturulmasının temel nedeni dünyada yaşatabileceği "şok etkisi".

Patlamalar sırasında "boynuzları" çıktığı için "şeytan kuyruklu yıldızı" olarak adlandırılan uzay taşı, her 15 günde bir şiddetli şekilde buz ve gaz kütleleri fışkırtıyor.

Son patlama 14 Aralık'ta gerçekleşti. Bir sonrakinin 29 veya 30 Aralık'ta görülmesi bekleniyor.

KUYRUKLU YILDIZIN ŞOK ETKİSİ

Gökbilimciler, resmi olarak "Kuyruklu Yıldız 12P" olarak bilinen kozmik nesnenin iki haftalık döngüleri olduğunu ve güneşten sağladığı yoğun ısı tarafından tetiklendiğini buldu.

"12P/Pons-Brooks" volkanik aktivite sergileyen, kriyovolkanik veya soğuk yanardağ kuyruklu yıldızı olarak biliniyor.

Kriyovolkanik bir kuyruklu yıldız, Dünya'ya erimiş kaya ve lav benzeri bir volkan püskürtmek yerine gaz ve buz karışımı püskürtüyor.

Kriyovolkanik bir kuyruklu yıldız, 12P/Pons-Brooks'un yaptığı gibi güneşe yaklaştığında ısınır ve çekirdekte basınç oluşturur.

Basınç, nitrojen ve karbon monoksit patlayıp kalıntıları kabuğundaki büyük çatlaklardan dışarı fırlatana kadar artar.

DÜNYA'DAN ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜLEBİLECEK

Uzay taşı, ünlü "Halley kuyruklu yıldızının" büyüklüğünde ve en son 1954'te Dünya'da çıplak gözle görülmüştü.

Kuyruklu yıldız, 2024 yılının nisan ayında Dünya'ya en yakın konumunda olacak olsa da Mayıs ve Haziran 2024'te de çıplak gözle görülebilecek.

En parlak hali 2 Haziran 2024'te gece gökyüsünde gözlemlenecek.

Uzmanların raporuna göre, 19. yüzyıldan bu yana en az yedi önemli patlama gözlemlendi.

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