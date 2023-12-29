İLANDIR...

Akademik kadro itirazları ve davaları

Üniversiteler tarafından açılan akademik kadro ilanları üzerine ilan şartlarının haksız olması, ilan şartlarına uyan adaylardan atanamayanların daha atananlardan liyakatli olduğunu düşünmesi ya da doğrudan kişiye özel ilan açılması durumlarında kadro ilanına veya atama işlemine karşı itiraz ve davalar söz konusu olabilmektedir.

AKADEMİK KADRO İLANINA İTİRAZ VE İPTAL DAVASI



Açılan kadro ilanlarına başvuran adaylar arasında ilgili Üniversite tarafından değerlendirme kurulu oluşturularak rapor düzenlenir ve Rektörün onayına sunulur. Başvurusu başarısız görülen adayların hukuki menfaati genel olarak şu nedenlerle ihlal edilmektedir:

" Münhasıran açılan ilanların objektif, denetlenebilir ve bilimsel kaliteyi artırmak amaçlı olmaması,

" Jüri değerlendirmelerinin taraflı ve yanlı olması,

" Nihai kararı verecek olan Rektörün taktir yetkisini kamu yararına aykırı kullanması

Bu nedenlerden dolayı akademik kadro ilanına itiraz veya akademik kadro ilanına dava durumları söz konusu olmaktadır.



KİŞİYE ÖZEL KADRO İLANINA İTİRAZ NASIL YAPILIR ?



Açılan kadronun kişiye özel ilan şartlarını taşıdığını düşünen aday ilgili ilana karşı ilanın verildiği üniversiteye itirazda bulunabilir. Akademik kadro ilanına itiraz açılan ilanın Resmi Gazetede yayınlanması sonrası veya adayın kadro başvurusunun Ön Değerlendirme Kurulunca reddedilmesini öğrenmesi üzerine yapılacaktır. Kişiye özel kadro ilanına itirazda kullanılacak örnek dilekçeye buradan ulaşabilirsiniz.



EMSAL AKADEMİK KADRO İPTAL DAVASI GEREKÇESİ



Danıştay 8. Dairesi'nin 28.12.2017 tarih ve E:2015/4584, K:2017/9978 sayılı kararı;

Bu durumda, akademik kadro iptal dava dosyasında bulunan bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde, ...... Üniversitesi ...... Fakültesi ...... Ana Bilim Dalı'nda ihtiyaç duyulan bir adet "Yardımcı Doçent" kadrosu ilanı verilmesine ilişkin 14.05.2014 tarih ve 2900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan davalı idare işleminde, kadro için aranılan özel şartın "kanin parvovirüslü köpeklerde yaşam süresini etkileyen faktörler üzerine çalışmış olmak." olduğu,

..her ne kadar ek koşula yönetim kurulu kararında ......Büyükşehir Belediyesi ile sokak köpekleri için yapılan protokol gerekçe gösterilmiş ise de sokak köpeklerinde görülen hastalıkların çok çeşitli olabileceği gibi kararda parvovirüslü sokak köpekleri açısından bir ihtisaslaşmaya ihtiyaç duyulduğuna dair bir gerekçeye de yer verilmediği, dolayısıyla söz konusu koşulun açıkça nesnel bir gerekçeye dayandırılamadığı gibi ek koşulun açılan kadroya atanması istenilen kişiyi açıkça tarif eder nitelikte olduğu;

nitekim, kadro ilanının yapılmasından sonra bu kadroya atanmak istemiyle başvuruda bulunan müdahil ......'ın da aynı Anabilim Dalı'nda doktora yaptığı ve doktora tezinin adı "Parvovirus Enfeksiyonlu Köpeklerde Yaşama Şansını Etkileyen Bazı Paremetlerin Araştırılması" olduğu görüldüğünden,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ikincil mevzuat hükümlerine göre, üniversitelerde bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirlenebileceği anlaşılmakla birlikte, söz konusu ek koşulun kişiyi tarif eder, keyfi, subjektif nitelik taşıdığı anlaşıldığından, bu ilana bağlı olarak anılan kadroya ......'ın atanması işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

AKADEMİK KADRO İLANINA İTİRAZ ve DAVADA AVUKAT DESTEĞİ



Akademik kadro ilanı itirazları, akademisyen disiplin soruşturmaları, diploma denklik davaları ve doçentlik davaları gibi akademik davalarda uzman bir hukuk ekibiyle çalışmak haklarınızın tesisi bakımından lehinize olacaktır. Ankara'da bulunan avukatlık bürosu Akademik Hukuk & Danışmanlık Yükseköğretim Hukuku kapsamında takip ettiği bu konularda uzmanlaşmıştır. Bu hususta yukarıda açıklanan ve davaların hazırlık aşamasında dikkat edilecek hususların sonucunda açılan diğer emsal davaların neler olduğuna dair ayrıntılı bilgiler ve iletişim kurarak bilgi alabilirsiniz.



