Yeni yılda alışveriş poşeti 25 kuruştan satılmaya devam edecek

Dolar yılı 30 TL sınırında kapattı
Dolar yılı 30 TL sınırında kapattı
1 Yıllık Su İhtiyacın Tek Pakette!
1 Yıllık Su İhtiyacın Tek Pakette!
Sponsorlu İçerik
Yılbaşında hava nasıl olacak?
Yılbaşında hava nasıl olacak?
TFF'den Süper Kupa krizi ile ilgili açıklama
TFF'den Süper Kupa krizi ile ilgili açıklama
Spor Toto'dan şans oyunlarında vergi oranlarının düşürülmesine açıklama
Spor Toto'dan şans oyunlarında vergi oranlarının düşürülmesine açıklama
Kur korumalı mevduat uygulamasında sona gelindi
Kur korumalı mevduat uygulamasında sona gelindi
Bakan Tunç: Yeni bir anayasaya kavuşmamız lazım
Bakan Tunç: Yeni bir anayasaya kavuşmamız lazım
Marketlerde etiket değiştirme mesaisi!
Marketlerde etiket değiştirme mesaisi!
Veliler okulu basıp öğretmenleri dövdü!
Veliler okulu basıp öğretmenleri dövdü!
Gözler memur ve emekli zammında! Artış ne kadar olacak?
Gözler memur ve emekli zammında! Artış ne kadar olacak?
Emekliler aylıklarının arttırılmasını istiyor
Emekliler aylıklarının arttırılmasını istiyor
Enflasyonun Aralık ayında 3.19 artması bekleniyor
Enflasyonun Aralık ayında 3.19 artması bekleniyor
2024'ün Ramazan Bayramı tatilinde 'pazartesi' detayı
2024'ün Ramazan Bayramı tatilinde 'pazartesi' detayı
TCMB: 2024'te rezerv biriktirme stratejisi devam edecek
TCMB: 2024'te rezerv biriktirme stratejisi devam edecek
Asgari ücreti Erdoğan 17 bin liraya bağladı
Asgari ücreti Erdoğan 17 bin liraya bağladı
Çalışan emeklilere 5 bin lira ödemeleri bugün gerçekleşecek
Çalışan emeklilere 5 bin lira ödemeleri bugün gerçekleşecek
CTE Genel Müdürlüğü 60 sözleşmeli personel alacak
CTE Genel Müdürlüğü 60 sözleşmeli personel alacak
YSK önlemini aldı...KHK'lılar aday olamayacak!
YSK önlemini aldı...KHK'lılar aday olamayacak!
Jandarma ve Sahil Güvenlik 2 bin 490 astsubay alımı yapacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik 2 bin 490 astsubay alımı yapacak
700 bin kamu işçisinin ikramiye tarihleri belli oldu
700 bin kamu işçisinin ikramiye tarihleri belli oldu
RTÜK'ten FOX TV'ye 'Kızıl Goncalar' cezası
RTÜK'ten FOX TV'ye 'Kızıl Goncalar' cezası
Yargıtay Başkanından hakim savcı adaylarına tavsiye: Mevzuatın tamamını okuyun
Yargıtay Başkanından hakim savcı adaylarına tavsiye: Mevzuatın tamamını okuyun
ÖSYM'nin yaptığı 52 sınava 11 milyondan fazla aday başvurdu
ÖSYM'nin yaptığı 52 sınava 11 milyondan fazla aday başvurdu
Bakan Tunç: 1-2 karar nedeniyle tüm yargıyı suçlamak 24 bin hakim savcıya haksızlık
Bakan Tunç: 1-2 karar nedeniyle tüm yargıyı suçlamak 24 bin hakim savcıya haksızlık
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 6 aracın sürücüsü gözaltında
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 6 aracın sürücüsü gözaltında
FETÖ'den açığa alınan 445 emniyet mensubunun 63'ü İstanbul'dan
FETÖ'den açığa alınan 445 emniyet mensubunun 63'ü İstanbul'dan
Lisede akran zorbalığı: Arkadaşlarını dövüp kayda aldılar
Lisede akran zorbalığı: Arkadaşlarını dövüp kayda aldılar
Çalışan emeklilere 5 bin lira ödemeleri yarın yapılacak
Çalışan emeklilere 5 bin lira ödemeleri yarın yapılacak
Bakan Kacır açıkladı: 7 yeni OSB kurulacak
Bakan Kacır açıkladı: 7 yeni OSB kurulacak
Merkez Bankası: Enflasyon asgari ücret etkisiyle ocakta yükselecek
Merkez Bankası: Enflasyon asgari ücret etkisiyle ocakta yükselecek
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Yeni yılda alışveriş poşeti 25 kuruştan satılmaya devam edecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, 2019'da hayata geçirilen uygulamayla 25 kuruştan satışına başlanan plastik poşetlerin fiyatlarında 2024'te de değişiklik yapılmayacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2023 16:40, Son Güncelleme : 29 Aralık 2023 16:42
Yazdır
Yeni yılda alışveriş poşeti 25 kuruştan satılmaya devam edecek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık tarafından hazırlanan 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak geri kazanım katılım payı tutarlarına ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Tebliğ ile çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi için plastik poşetlerin ücretlendirilmesi, geri kazanım katılım payı, sıfır atık ve depozito konularında düzenlemeler yapıldı.

Düzenlemelerle sıfır atığın yaygınlaştırılması, Sıfır Atık Sisteminin kurulması ve işletilmesi, döngüsel ekonomi ilkelerinin uygulanması, geri kazanımın teşvik edilmesi, plastik poşet ve tek kullanımlıkların azaltılması, geri dönüştürülmüş malzemelerin zorunlu kullanımı hedefleniyor.

Tüketicilerin poşete ödeyeceği tutar 25 kuruşta sabit kaldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından plastik poşetlerde 2023 için yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak tespit edilmişti. Bu kapsamda, yeniden değerleme oranına göre plastik poşet, elektrikli ve elektronik eşya, pil, akümülatör, madeni yağ, bitkisel yağ, ilaç, lastik ve ambalajlı ürünlerden tahsil edilecek geri kazanım katılım payı tutarları artırıldı.

Buna göre plastik poşet geri kazanım katılım payı 60 kuruş olarak belirlendi. Böylece, satıcıların piyasaya süreceği her poşet karşılığında devlete ödeyeceği tutar 60 kuruş olacak. Bu bedel vatandaşa yansıtılmayacak. Vatandaşlar, yeni yılda da alışveriş poşetlerine 25 kuruş ödemeye devam edecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber