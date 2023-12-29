Düzce'de otobüsün çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Kazayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameraları görüntülerinden otobüs sürüsü Serkan A'nın kırmızı ışık ihlali yaptığını tespit etti.

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