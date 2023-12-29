Birlikte yaşadığı kadını öldüren uzman çavuş tutuklandı
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan uzman çavuş tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2023 20:05, Son Güncelleme : 29 Aralık 2023 20:06
İlçeye bağlı Perşembe beldesi Muharremşah köyünde dün, Y.Y'yi (40) tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan M.D'nin (32) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan hayatını kaybeden bir çocuk annesi Y.Y'nin cenazesi, Muharremşah köyündeki mezarlığa defnedildi.
- Olay
Nevşehir'de görevli jandarma uzman çavuş M.D. ile birlikte yaşadığı Y.Y, memleketleri Perşembe beldesine bağlı Muharremşah köyüne gelmişti. Burada, çift arasında çıkan kavga sonucu M.D. tabancayla Y.Y'ye ateş etmişti.
Y.Y. olay yerinde hayatını kaybederken, M.D. ise gözaltına alınmıştı.