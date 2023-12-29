Birlikte yaşadığı kadını öldüren uzman çavuş tutuklandı

Nevşehir'de görevli jandarma uzman çavuş M.D. ile birlikte yaşadığı Y.Y, memleketleri Perşembe beldesine bağlı Muharremşah köyüne gelmişti. Burada, çift arasında çıkan kavga sonucu M.D. tabancayla Y.Y'ye ateş etmişti.

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