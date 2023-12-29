Galatasaray kafilesi yurda dönmek için yola çıktı

Kafilede, başkan Dursun Özbek, yöneticiler, teknik ekip ve futbolcular yer aldı. Sarı-kırmızılı futbolculardan bazıları izinli oldukları için farklı araçlarla otelden çıkış yaptı.

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