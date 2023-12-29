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Genç öğretmen trafik kazasında hayatını kaybetti

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde öğretmenlik yapan 36 yaşındaki Bilal Pala, Bursa İznik ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2023 23:33, Son Güncelleme : 29 Aralık 2023 23:51
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Genç öğretmen trafik kazasında hayatını kaybetti

Osmaneli 75. Yıl Anadolu Lisesi'nde Beden Eğitimi Öğretmeni olan Bilal Pala (36), kullandığı motosikletiyle önünde seyir halinde olan H.O.'nun idaresindeki 16 BBZ 020 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Bilal Pala kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti. Ölüm haberini duyan öğrencileri ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı.

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