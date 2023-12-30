30 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları.

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, esnaf ziyareti yapacak, sivil toplum kuruluşları buluşmasına katılacak, gençlerle bir araya gelecek.

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