Fenerbahçe kafilesi, İstanbul'a döndü

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcuların yer aldığı kafile, güvenlik önlemleri altında kendilerini bekleyen özel araçları ve takım otobüsüyle havalimanından ayrıldı.

Teknik direktör İsmail Kartal, kendilerini bekleyen taraftarlara ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Aralarında farklı takım taraftarlarının da yer aldığı grup, yaptıkları tezahüratlarla Fenerbahçeli yönetici ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

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