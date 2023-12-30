37 ilde terör örgütü DEAŞ'a şafak baskını: 189 şahıs yakalandı

📌Yalova'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs olmak üzere toplam 189 şahıs yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı Koordinesinde; 37 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "KAHRAMANLAR-38"Operasyonları kapsamında;

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