1 Ocak'ta ücretsiz olacak: Toplu taşıma araçlarına yönelik üç büyükşehir için dikkat çeken karar
Yeni yıla sayılı günler kala resmi tatil olan 1 Ocak için de sürpriz bir karar geldi. 2024'ün ilk gününde ücretsiz olacak toplu taşıma araçları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararına göre 1 Ocak'ta ücretsiz hizmet vermesi planlanan metrolar şu şekilde.
Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 30 Aralık 2023 08:27, Son Güncelleme : 30 Aralık 2023 08:46
Üç büyükşehirde metro seferleri 1 Ocak'ta ücretsiz olacak
2024 yılının ilk gününe ilişkin toplu taşıma araçlarına yönelik dikkat çeken bir karar alındı.
1 Ocak'ta ücretsiz olacak toplu taşıma araçları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Alınan karara göre üç büyükşehirde metro seferleri ücretsiz gerçekleştirilecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre,
1 Ocak'ta Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu ve İzmir'de İZBAN seferleri ücretsiz olacak.