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Erdoğan'dan seçim talimatı

Adayların tespiti için yürüttüğü temayül çalışmalarını noktalayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim çalışmalarını sıkı tutuyor. Son olarak 51 ilin milletvekilleriyle bir araya gelen Erdoğan, seçime ilişkin talimatlar da verdi. Erdoğan'ın, "Cumhur'un zaferi için 31 Mart sabahına kadar durmak yok. Çok sıkı çalışmalıyız. 7/24 kapı kapı dolaşmalıyız" dediği öğrenildi

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 30 Aralık 2023 08:30, Son Güncelleme : 30 Aralık 2023 09:19
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Erdoğan'dan seçim talimatı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan aralık başında başlattığı temayül mesaisini önceki gün sonlandırdı. Erdoğan, mini temayüllerde teşkilatlarla bir araya gelerek, mevcut illerin son durumu hakkında ilk ağızdan bilgiler aldı. Erdoğan burada teşkilata adeta yoklama çekti, illerde hangi adayları görmek istediklerini sorarak, aday isimleri aldı. Önümüzdeki hafta itibari ile de isimler üzerinde çalışma yapması bekleniyor.

DURMAK YOK

Son olarak 51 ilin AK Parti milletvekilleri ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan teşkilata uyarılarda bulunarak, bölgelerinde kimi aday görmek istediklerini sordu. Erdoğan'ın, milletvekillerine "Cumhur'un zaferi için 31 Mart sabahına kadar durmak yok. Çok sıkı çalışmalıyız. 7/24 kapı kapı dolaşmalıyız" dediği öğrenildi.

ESPİRİLİ BİR TOPLANTI

Ayrıca Erdoğan'ın moral ve motivasyonunun yüksek olduğu sık sık espri yaptığı öğrenildi. Bir milletvekilinin fotoğraf çekmek için izin istemesine gülerek "Çek, çek, Allah çektirmesin" yanıtı verdiği kaydedildi.

Yılın ilk haftasında komisyon toplanacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hafta başında da AK Parti Genel Merkezi'nde mesaisine devam etmesi planlanıyor. Erdoğan'ın üst komisyonla birlikte aday listeleri üzerinde çalışması bekleniyor.

Yerel seçim taksimi tamam

AK Parti ve MHP'nin seçim iş birliği büyük oranda netleşti. Cumhur İttifakı heyeti 26 Ekim'de başlayan süreçte 13 toplantı yaptı. 2019'da yapılan ittifakta AK Parti ve MHP 30 büyükşehir ve liderlerin memleketi Rize ve Osmaniye'de ittifak yapmıştı. 31 Mart 2024 seçimleri için yapılan çalışmada ise ittifakın kapsamı da çok değişmedi. Heyette uzlaşılan ancak son şeklini iki liderin vereceği mutabakata göre 81 şehirden 22'sinde Cumhur İttifakı ortakları belediye için rekabet edecek. 59 ilde ise seçime tek adayla girilecek.

52 İLDE AK PARTİ ADAYI

28'i büyükşehir olmak üzere 52 ilde AK Parti adayı ile seçime girilecek. Buna göre; Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Çorum, Edirne, Giresun, Hakkari, Iğdır, Kırşehir, Muş, Rize, Siirt, Sinop, Şırnak, Tunceli, Yalova ve Zonguldak olmak üzere 24 ilde AK Parti'nin adayı desteklenecek.

İki büyük şehir ve 5 ilde ise MHP adayı desteklenecek. Buna göre Mersin ve Manisa ile Bartın, Erzincan, Kars, Kırklareli ve Osmaniye'de ise MHP'den aday gösterilecek.

22 İLDE REKABET

Cumhur İttifakı'nda AK Parti ve MHP'nin ayrı ayrı aday çıkaracağı iller de belli oldu. Buna göre AK Parti ve MHP; Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Bayburt, Bolu, Çankırı, Düzce, Elazığ, Gümüşhane, Isparta, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kilis, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Uşak ve Yozgat'ta olmak üzere 22 ilde rekabet edecek.

IĞDIR İLE BARTIN YER DEĞİŞTİ

2019 seçimlerinden tek farkı olarak ise Iğdır ile Bartın yer değiştirdi. Bir önceki yerel seçimlerde MHP adayının desteklendiği Iğdır'da bu seçim AK Parti adayı desteklenirken, Bartın'da da MHP adayının desteklenmesi kararı alındı.

Resum Ekrem Şahan

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