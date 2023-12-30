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46 bin konutta kura heyecanı

Deprem bölgesinde temeli atılan konutlardan 46 bininde sona gelindi. Kalıcı konutların kura çekimi birkaç gün içerisinde yapılacak. İlk etapta Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Şanlıurfa, Osmaniye, Adana, Kilis ve Elazığ'da hak sahipleri yeni evlerine kavuşacak

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 30 Aralık 2023 09:59, Son Güncelleme : 30 Aralık 2023 10:16
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46 bin konutta kura heyecanı

Türkiye'yi yasa boğan 6 Şubat'taki asrın felaketinin ardından hükümetin afetzedelerin daha fazla mağdur olmaması için başlattığı kalıcı konutlarda sona gelindi. İlk etapta yapılan 46 bin kalıcı konutun kura çekiminin birkaç gün içerisinde yapılması planlanıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ili doğrudan etkiledi. AFAD verilerine göre, 50 bin kişi hayatını kaybetti, 100 bin kişi yaralandı. Yaklaşık 139 bin bina yıkıldı. 200 bin 250 bina ise ağır hasar aldı. Evlerini kaybedenler için önce çadır ardından ise konteyner kentlerde yeni bir hayat başladı.

389 KONTEYNER KENT KURULDU

AFAD tarafından bölgeye 1 milyon çadır sevk edildi. 350 çadır kent alanında 645 bin çadır kuruldu ve yaklaşık 2,5 milyon afetzedenin burada geçici olarak barınması sağlandı. Bugün gelinen noktada 389 konteyner kentte 207 bin 110 konteyner kurulumu gerçekleştirildi. Konteynerlerde 666 bin 755 kişi misafir ediliyor. Konteyner kentlerde her türlü imkan bulunurken, 60 bin vantilatör

ve 149 bin 305 klima dağıtıldı.

307 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN İNŞAATINA BAŞLANDI

Depremzedeleri bir an önce evlerine yerleştirmek için çalışmalar hızla sürüyor. Deprem bölgesinde 307 bin bağımsız bölümün inşasına başlandı. Deprem konutlarının 46 bininin kısa süre içerisinde kura çekimiyle teslim edilmesi bekleniyor. Evlerin fiyatları bulunduğu kata ve cepheye göre değişecek. 2 yıl ödemesiz olacak olan konutlar 18 ay boyunca sıfır faizle ödenecek.

HANGİ İLDE KAÇ EV TESLİM EDİLECEK

İlk etapta Hatay'da 6 bin 212, Adıyaman'da 4 bin 118, Gaziantep'te 10 bin 257, Diyarbakır'da bin 256, Şanlıurfa'da 897, Osmaniye'de bin 356, Adana'da 926, Kilis'te bin 6, Elazığ'da bin 169, Kahramanmaraş'ta 8 bin 568, Malatya'da ise 5 bin 228 konut teslim edilecek.

KÖY EVLERİ DE HAZIR

Kahramanmaraş'ta bin 769, Malatya'da bin 298, Hatay'da 760, Gaziantep'te 696, Adıyaman'da 362, Şanlıurfa'da 43, Kilis'te 39, Osmaniye'de ise 33 köy evi teslimata hazır. Depremin merkez üstü Kahramanmaraş'ta inşası devam eden toplam 39 bin 121 konut var. Bu konutlar da ay sonu itibariyle teslim edilmeye başlanacak. 20 binden fazla binanın yıkıldığı Hatay'da da ilk teslimler aralık ayı sonu itibariyle başlayacak. Hatay'da da şu ana kadar inşaatına başlanılan konut sayısı 45 bin 186. Hazır olan konut sayısı ise 6 bin 216.

TEK İSTEKLERİ KURADA ÇIKMAK

Depremden en ağır yarayı alan kentlerden birisi de Malatya'ydı. 6 bin 690 bina ya yıkıldı ya da acil yıkım kararı verildi. 115 bin kişi evsiz kaldı. Kurulan 74 konteyner kentin 72'sinde yaşam devam ediyor. Burada yaşayanların tek isteğiyse aralık ayı sonunda çekilecek kuralarla birlikte evlerine kavuşmak. Malatya'da inşasına başlanan konut sayısı

23 bin 861.

Bunların yanı sıra; Adıyaman'da 41 bin 292, Gaziantep'te 24 bin 977, Diyarbakır'da 6 bin 758, Şanlıurfa'da 5 bin 653, Osmaniye'de 5 bin 501, Adana'da 3 bin 424, Kilis'te 2 bin 340, Elazığ'da ise bin 887 konutun inşasına başlandı.

Esnafa 12 bin iş yeri

Sadece evler değil esnafın ekmek teknesi olan dükkanlar da yerle bir oldu. Binlerce dükkan kullanılamaz hale geldi. AFAD hayatın normale dönmesi için düğmeye bastı ve konteyner dükkanlar oluşturdu. Bölgede toplam 12 bin 324 iş yeri yapımı tamamlandı. Kırsalda ve merkezde binlerce dükkan açıldı. Bunlarda doluluk oranı yüzde 98'in üzerinde. Malatya'da 3 bin, Kahramanmaraş'ta 2 bin 746 konteyner çarşı kuruldu. Hatay'da ise 6 bin 87 konteyner, esnaf için dükkana dönüştürüldü.

102 milyar lira kaynak

Ailelere şimdiye kadar geçici barınma kapsamında 157 bin 833 ev sahibine 7 milyar 102 milyon TL, 191 bin 702 kiracıya 12 milyar 278 milyon 468 bin TL kira yardımı yapıldı. Ayrıca 1 milyon 976 bin 223 haneye toplam 19 milyar 762 milyon TL destek ödemesi, 553 bin 115 haneye 8 milyar 296 milyon taşınma yardımı, vefat eden vatandaşların yakınlarına 4 milyon 100 milyon TL, 3 bin 969 vatandaşa ise 47 milyon 625 bin TL tahliye ödemesi olmak üzere toplamda 101 milyar 858 milyon TL kaynak aktarıldı.

159 bin enkaz kaldırıldı

Deprem bölgesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen hasar tespit çalışmaları kapsamında, 2 milyon 381 bin 981 bina ve 6 milyon 618 bin 166 bağımsız bölümde hasar tespiti yapıldı. Acil, ağır, yıkık ve orta hasarlı 313 bin 649 bina ve 815 bin 615 bağımsız bölüm tespit edildi. Acil yıkılacak ve yıkık olan 60 bin 421 binanın enkazları tamamen kaldırıldı. Bugüne kadar 159 bin 46 ağır hasarlı binanın enkazı kaldırıldı.

Merve Safa Akıntürk

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