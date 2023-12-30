Cumhur'un 31 Mart planı hazır! 22 ilde rakip olacaklar

Türkiye Gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre: Cumhur İttifakı'nda AK Parti ve MHP'nin ayrı ayrı aday çıkaracağı iller netleşti. Buna göre, AK Parti ve MHP, muhalefetin fazla varlık gösteremediği; Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Bayburt, Bolu, Çankırı, Düzce, Elazığ, Gümüşhane, Isparta, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kilis, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Uşak ve Yozgat'ta rekabet edecek.

5 İLDE MHP DESTEKLENECEK

22 ilin dışında kalan 29 ilden Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Çorum, Edirne, Giresun, Hakkari, Iğdır, Kırşehir, Muş, Rize, Siirt, Sinop, Şırnak, Tunceli, Yalova ve Zonguldak'ta AK Parti'nin adayı; Bartın, Erzincan, Kars, Kırklareli ve Osmaniye'de ise MHP'nin adayı desteklenecek. Büyükşehirlerde ise sadece Mersin ve Manisa'da MHP'nin adayıyla seçime gidilecek.

ERDOĞAN'IN MORALİ YÜKSEK

Önceki gün AK Parti Genel Merkezinde 51 ilin vekilleri ile temayül gerçekleştiren Erdoğan'ın "31 Mart sabahına kadar çok sıkı çalışmalıyız" mesajını verdiği öğrenildi. Erdoğan'ın moral ve motivasyonunun yüksek olduğu sık sık espri yaptığı kaydedildi.