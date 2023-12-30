Tekirdağ'da 1350 litre sahte içki ele geçirildi

Belirlenen iki adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1350 litre sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan düzenek, ruhsatsız av tüfeği ve fişek ele geçirdi.

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