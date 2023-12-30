Konya'da bir kişi boşandığı eşi ve kızını silahla öldürdü

Diş teknisyeni olduğu öğrenilen Bekir D, Ulukapı Mahallesi 154263 Sokak'taki evde, yaklaşık 3 ay önce boşandığı Ayşe G. ile kızı Gözde Nur D'yi silahla vurdu.

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