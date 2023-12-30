Konya'da bir kişi boşandığı eşi ve kızını silahla öldürdü
Konya'nın Seydişehir ilçesinde boşandığı eşi ve kızını tabancayla öldüren zanlı gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2023 10:50, Son Güncelleme : 30 Aralık 2023 11:11
Diş teknisyeni olduğu öğrenilen Bekir D, Ulukapı Mahallesi 154263 Sokak'taki evde, yaklaşık 3 ay önce boşandığı Ayşe G. ile kızı Gözde Nur D'yi silahla vurdu.
İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, anne ile kızının öldüğünü belirledi.
Cinayet zanlısı ekipler tarafından gözaltına alındı.