Antalya'da 2 bin 523 litre kaçak içki ele geçirildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşan yılbaşı öncesi kaçak içki üreten ve satan şüphelilere yönelik çalışmalar yaptı. Aksu Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Aksu ilçesinde yapılan aramada, bin 60 litre votka, 560 litre cin, 403 litre tekila, 500 litre rom olmak üzere toplam 2 bin 523 litre kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.