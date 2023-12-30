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Aralık ayının son günlerinde sıcak havayı gören sahile koştu

Zonguldak'ta yazdan kalma günü yaşayan vatandaşlar sahillere ilgi gösterdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2023 13:36, Son Güncelleme : 30 Aralık 2023 13:38
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Aralık ayının son günlerinde sıcak havayı gören sahile koştu

Zonguldak'ta hava sıcaklıklarının 15 dereceye yükselmesinin ardından vatandaşlar sahil kenarlarına ilgi gösterdi. Vatandaşlar sıcak havanın tadını deniz kenarlarında güneşlenerek ve yürüyüş yaparak geçirdi. Hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde düşmesi bekleniyor. Vatandaşlardan İbrahim Ezin, "Ortam güzel, hava güzel. Biz her zaman köy, iş güç bizde. Arada bir geliyoruz buraya. Yazdan kalma bir sıcaklık var. 20 derece bir sıcaklık vardır" dedi.

Adem Sarı ise, "Sıcak havayı böyle değerlendiriyoruz. Bu aylarda böyle sıcak hava görmedim. Sahil falan çok güzel. Zonguldak güzel. Maden emeklisiyim ben de" diye konuştu.

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