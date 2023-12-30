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Dışişleri Bakanı Fidan, 2023'te dünyayı 5 kez turladı

Dışişleri Bakanı Fidan, görevinin ilk 7 ayında, yurt dışındaki diplomatik temaslar için toplam 212 bin 950 kilometre yol katederek çevresi 40 bin 75 kilometre olan dünyayı 5 kez turlamış oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2023 14:46, Son Güncelleme : 30 Aralık 2023 14:47
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Dışişleri Bakanı Fidan, 2023'te dünyayı 5 kez turladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, göreve getirildiği 4 Haziran 2023 tarihinden itibaren Türkiye'nin diplomatik vizyonu doğrultusunda yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, görevinin ilk 7 ayında, yurt dışındaki diplomatik temaslar için toplam 212 bin 950 kilometre yol katederek çevresi 40 bin 75 kilometre olan dünyayı 5 kez turlamış oldu.

72 mevkidaşıyla 136 görüşme yaptı

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'den Lüksemburg'a, Şili'den Brunei Sultanlığı'na, Vietnam'dan Danimarka'ya kadar uzanan 72 farklı ülkenin dışişleri bakanlarıyla toplam 136 görüşme yaptı.

Fidan, Cumhuriyet hükümetlerinin geleneği olduğu üzere ilk yurt dışı ziyaretlerini, kendisine refakat ettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Azerbaycan'a yaptı.

Türkiye'nin dış dünyayla ikili ilişkilerini her alanda güçlendirme ve aktif dış politika anlayışı çerçevesinde Fidan, Dışişleri Bakanı olarak 25 farklı ülkeye toplam 36 ziyaret gerçekleştirdi. Fidan, bu ziyaretler vesilesiyle toplam 123 bin 480 kilometre yol katetti.

Azerbaycan ve ABD'yi 3'er, İtalya, Birleşik Krallık, Belçika, İran, Kazakistan, Mısır ve Suudi Arabistan'ı 2'şer defa ziyaret eden Dışişleri Bakanı Fidan'ın diplomatik temaslarda bulunduğu diğer ülkeler ise Karadağ, Endonezya, Malezya, Macaristan, Irak, Ukrayna, Rusya, Türkmenistan, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Almanya, Fransa, İspanya, Kanada ve Norveç oldu.

Uluslararası zirve ve konferanslarda Türkiye'yi temsil eden Fidan, yıl içerisinde 2023 Ukrayna İyileştirme Konferansı, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Zirvesi, Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı, Türkiye-Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı, NATO Daimi Ortak Mekanizma Toplantısı ve NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, Kalkınma ve Göç Konulu Uluslararası Konferansı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi Toplantısı, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları İcra Komitesi, Kahire Barış Zirvesi, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi ve Akdeniz İçin Birlik (AiB) 8. Bölgesel Forumu toplantılarına katılım sağladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 17 yurt dışı ziyaretinde refakat etti

Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 17 yurt dışı ziyaretinde refakat ederek Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gerçekleştirilen 18'inci G20 Liderler Zirvesi, ABD'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te icra edilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi ve Dubai'deki Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışı ziyaretlerinin hemen hepsinde heyette yer alan Bakan Fidan, bu ziyaretlerde de 89 bin 470 kilometre yol katetti.

Gazze için Temas Grubu ile 28 bin kilometre yol

Dışişleri Bakanı Fidan, son dönemdeki mesaisinin önemli bölümünü Gazze'deki savaşın durdurulması ve kalıcı barışın sağlanmasına ayırdı.

Yaptığı ikili görüşmelerde ateşkes ilanının ve iki devletli çözümün gerekliliğini vurgulayan Fidan, Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarının durdurulması için İİT ve Arap Birliği tarafından oluşturulan Temas Grubu üyesi mevkidaşları ile gerçekleştirdiği uluslararası girişimlerle de dikkati çekti.

Bakan Fidan, 28 bin 387 kilometre yol katettiği Temas Grubu'ndaki mevkidaşları ile Londra (İngiltere), Paris (Fransa), New York, Washington (ABD), Ottava (Kanada) ve Oslo'yu (Norveç) ziyaret ederek Gazze'de akan kanın durması ve kalıcı barışın sağlanması için yoğun diplomatik çaba harcadı.

22 ülkenin dışişleri bakanlarını konuk etti

Uluslararası zirveler ve ikili temasları kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile 7, Almanya ve İngiltere dışişleri bakanlarıyla 5'er, Malezya, İran, İspanya ve Azerbaycanlı mevkidaşlarıyla da 4'er kez bir araya gelen Bakan Fidan, Kanada, İtalya, Katar, Özbekistan, Belarus, İsveç, Macaristan, Yunanistan ve KKTC dışişleri bakanlarıyla da 3'er defa temaslarda bulundu.

Hakan Fidan, aralarında ABD, İngiltere, Çin, Yunanistan, Katar'ın da bulunduğu 22 ülkenin dışişleri bakanını da farklı tarihlerde Türkiye'de konuk etti.

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