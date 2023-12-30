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Ankara Büyükşehir Belediyesi yılbaşı mesaisine hazır

Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güvenli ve huzur içinde yılbaşı geçirmesi amacıyla gerekli tüm önlemleri aldı. Başkent 153'ün 7/24 hizmet vereceği yılbaşında ANKARAY ve Metro saat 02.00'ye kadar, EGO otobüsleri ise 02.30'a kadar hizmet verecek.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2023 14:44, Son Güncelleme : 30 Aralık 2023 14:58
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Ankara Büyükşehir Belediyesi yılbaşı mesaisine hazır

İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin sahada nöbet tutacağı yılbaşında Mezarlıklar Daire Başkanlığı Cenaze, Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı ekipleri de ambulans ve veterinerlik hizmetleri için görevlerinin başında olacak. ASKİ ekipleri arıza, bakım ve onarım hizmetleri için mesai yapacak. Yılbaşı öncesi gıda denetimlerini sıklaştıran Ankara Zabıtası da halk sağlığını korumak amacıyla iş yerlerini denetlemeye devam edecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni yıl hazırlıklarını tamamladı.

Başkentlilerin yılbaşı akşamında yeni yıla huzur ve güven içinde girebilmesi için gerekli önlemleri alan Büyükşehir Belediyesi, şehrin birçok noktasında sahada ve masa başında 7/24 hizmet verecek.

Başkent 153, itfaiye, cenaze ve sağlık hizmetleri 24 saat mesai yapacak

Başkent 153, 31 Aralık Pazar yılbaşı günü dahil vatandaşların taleplerini ve şikayetlerini ilgili birimlere aktararak çözüme kavuşturmayı sürdürecek.

İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yılbaşı gecesinde de muhtemel yangın ve kurtarma çalışmaları için görevlerinin başında olacak. İtfaiye ekipleri; 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Aşkabat Caddesi (Bahçelievler 7. Cadde), Bestekar Caddesi, Sakarya Caddesi, Yüksel Caddesi, Kuğulu Park ve Tunalı Hilmi Caddesi gibi Ankaralıların yoğun olabilecekleri bölgelerde de nöbet başında olacak.

Cenaze hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla Mezarlıklar Daire Başkanlığı da görev başında olacak.

Hayvan ambulansları ile ihtiyaç halinde hizmet vermeyi sürdürecek olan Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve Kurtuluş Sokak Hayvanları Sağlık Merkezi de nöbetçi ekiplerle yılbaşı gecesinde de 24 saat esasına göre hizmet vermeye devam edecek.

Yılbaşında toplu taşıma hizmetlerinde hazırlıklar tamamlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için toplu ulaşımda yılbaşı düzenlemesi yaptı. EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, yılbaşı gecesi sefer saatleri şu şekilde düzenlendi:

-Raylı Sistem İşletmeleri (Metro ve ANKARAY), 31 Aralık 2022 Cumartesi günü gece saat 02.00'ye kadar hizmet verecek.

-Raylı Sistem İşletmelerinde yapılan düzenlemeye paralel olarak EGO otobüsleriyle 31 Aralık 2023 Pazar günü saat 24.00'ten, 01 Ocak 2024 Pazartesi günü gece saat 02.30'a kadar vatandaşların ulaşımlarının rahatlıkla sağlanması amacıyla Metro ve ANKARAY işletmelerinin son sefer saatlerine uygun olarak 45 adet Metro ring güzergahında saat 02.30'a kadar 89 adet, saat 00.00-05.00 aralığında ise 29 adet güzergahta verilmekte olan 108 adet gece servisi hizmeti, kesintisiz bir şekilde devam edecek.

Toplu taşıma hizmetlerinde saha denetim sorumluları ile Otobüs Filo Takip ve Raylı Sistem Kontrol Merkezleri'nce anlık olarak yapılacak gözetimlerde yolcu yoğunluğuna göre, vatandaşların mağdur olmaması için ilave otobüs ve tren servisleri de verilecek.

Detaylı bilgilere EGO Genel Müdürlüğü'nün internet adresinden ulaşılabilecek.

ASKİ ekipleri arıza, bakım ve onarım hizmetleri için mesai yapacak

Yılbaşı gecesi 350 personel ve 120 araç ile sahada olacak olan ASKİ ekipleri tüm arıza, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Başkentlilere hizmet vermeye devam edecek. Vatandaşlar, ASKİ yetkililerine "0312 616 10 00" numaralı telefondan şikayet ve taleplerini iletebilecek.

ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, mekanik sayaç ve kartlı sayaç arıza onarım ve bakım işlemleri için yılbaşında 7/24 esasına göre görevleri başında olacak.

Abone İşleri Daire Başkanlığı ekipleri ise, 30-31 Aralık ve 1 Ocak tarihinde, 24 saat kartlı ve mekanik su sayaç arızalarına anında müdahale edecek.

Ankara zabıtası'ndan gıda ve hijyen denetimi

Yeni yıl öncesi halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerini sıklaştıran Ankara Zabıtası; vatandaşların yoğun olarak kullandığı market, kasap, manav, tatlıcı, kuruyemişçi ve AVM'lerde gıda kontrolleri gerçekleştirdi.

Eğlence ve dinlenme yerlerinde de halkın huzur ve güvenliğine yönelik bozuk gıda, kaçak içki, baca temizliği konularında da ilave denetim yapan ekipler; dolmuş, taksi, halk otobüsleri ve otoparklarda kontrollerini artırdı.

Yılbaşı gecesi ise 22 ekip ile sahada denetimlerine devam edecek olan Zabıta Daire Başkanlığı, 5 ekip ile de muhtemel başvurulara anında müdahale etmek amacıyla merkezde hazır olacak.

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