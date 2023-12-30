Süper Kupa Final maçının ertelenmesini provoke eden şahıs gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Final maçının ertelenmesi sonrası sosyal medya platformları üzerinden, dini ve manevi değerleri aşağılamaya çalışan, hakaret ve provakasyon içerikli paylaşımda bulunan Ö.B.Ç. isimli şahıs gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca yapılan incelemelerin devam ettiğini aktararak, "Milli, manevi ve dini değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik eden şüpheli adalete teslim edilmiştir" dedi.