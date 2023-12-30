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2024'te uygulanacak olan gelir vergisi dilimleri belli oldu

Resmi Gazetede yayımlanan 324 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğiyle 2024 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Dilimleri belli oldu

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 30 Aralık 2023 18:11, Son Güncelleme : 30 Aralık 2023 18:17
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2024'te uygulanacak olan gelir vergisi dilimleri belli oldu

324 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği 30 Aralık 2023 tarihli 2. mükerrer Resmi Gazetede yayımlandı. Bu tebliğle 2024 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Dilimleri belli oldu

2024 yılında ücretlerde uygulanacak gelir vergisi dilimleri şu şekilde olacak

"(3) 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2024 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
110.000 TL'ye kadar % 15
230.000 TL'nin 110.000 TL'si için 16.500 TL, fazlası % 20
580.000 TL'nin 230.000 TL'si için 40.500 TL (ücret gelirlerinde 870.000 TL'nin 230.000 TL'si için 40.500 TL), fazlası % 27
3.000.000 TL'nin 580.000 TL'si için 135.000 TL, (ücret gelirlerinde 3.000.000 TL'nin 870.000 TL'si için 213.300 TL), fazlası % 35
3.000.000 TL'den fazlasının 3.000.000 TL'si için 982.000 TL, (ücret gelirlerinde 3.000.000 TL'den fazlasının 3.000.000 TL'si için 958.800 TL), fazlası % 40"

Engellilik indirimi tutarları şu şekilde olacak

- Birinci derece engelliler için 6.900 TL,
- İkinci derece engelliler için 4.000 TL,
- Üçüncü derece engelliler için 1.700 TL,

30 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazetenin 2. mükerrerinde yayımlanan tebliği görmek için tıklayınız.

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