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İstanbul'da yılbaşı tedbirleri kapsamında yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy'deki bazı yollar, yılbaşı tedbirleri kapsamında yarın trafiğe kapalı olacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2023 19:00, Son Güncelleme : 30 Aralık 2023 18:48
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İstanbul'da yılbaşı tedbirleri kapsamında yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 14.00'ten itibaren Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi ve bu caddeye çıkan yollar, Tak-ı Zafer ve Sıraselviler caddeleri, Hocazade Sokak kesişiminden Taksim Meydanı istikameti ve Ömer Hayyam Caddesi ile Hamalbaşı Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak.

Galata Köprüsü'nden gelen sürücüler Kemeraltı, Meclis-i Mebusan ve Dolmabahçe caddelerini kullanarak Beşiktaş istikametine, Unkapanı Köprüsü'nden gelen sürücüler ise Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı'nı takip ederek Divan Kavşak ve Cumhuriyet Caddesi'ne yönlendirilecek.

Şişli'de saat 14.00'ten itibaren Mim Kemal Öke Caddesi ile Vali Konağı Caddesi kesişimi ile Abdi İpekçi Caddesi dönüşleri arası ve Abdi İpekçi Caddesi, Bostan, Atiye, Altın ve Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu sokaklar trafiğe kapalı olacak.

Sürücüler, Teşvikiye, Valikonağı, Rumeli, Bayıldım, Halaskargazi ve Cumhuriyet caddelerine sevk edilecek.

Beşiktaş'ta saat 14.00'den itibaren Kuruçeşme Mahallesi Kireçhane Sokak ve Çağrı Sokak kesişiminden Alay Emini Sokak kesişimine kadar Kuruçeşme istikameti trafiğe kapatılacak ve trafik akışı Ulus Mahallesi istikametine verilecek.

Araçlar, Yeşilpınar ve Yol sokaklar ile Ahmet Adnan Saygun Caddesi'ne yönlendirilecek.

Kadıköy'de ise saat 18.00'den itibaren Osmanağa Mahallesi'nde Söğütlüçeşme Caddesi Bestekar Dilhayat Sokağı kesişimi, General Asım Gündüz Caddesi Kırtasiyeci Sokak ve General Asım Gündüz Caddesi Serasker Caddesi kesişimi trafiğe kapalı olacak.

Caferağa Mahallesi'nde General Asım Gündüz Caddesi'nden Nailbey, Nazmi Bey, Sakız Gülü, Dr. İlhan Ünlüler, Şair Latifi sokaklar kesişimleri ve Dr. Esat Işık Caddesi'nden Badem Altı Sokak kesişimi trafiğe kapatılacak.

Badem Altı Sokak'tan Ruşenağa, Dalga, Fırıldak, Gürbüztürk, Cemal Süreyya sokakların kesişimleri ve Moda Caddesi kesişimi de trafiğe kapalı olacak.

Caferağa Mahallesi Mühürdar Caddesi'nde Damga Sokak ve Albay Faik Sözdener Caddesi kesişimleri, ayrıca Albay Faik Sözdener Caddesi'nden Misbah Muayyes ve Muvakkithane caddelerinin kesişim noktaları trafiğe kapatılacak.

Rıhtım Sahil, Rıhtım Sokak ile Albay Faik Sözdener Caddesi kesişimi Moda yönü ve İskele Polis Merkezi Amirliği ile Damga Sokak kesişiminden Moda istikametine trafik kapalı olacak.

Caddebostan Mahallesi'nde ise İskele Sokak ve bu güzergaha bağlanan tüm cadde ve sokak kesişimleri oluşacak yoğunluğa göre trafiğe kapatılacak.

Trafik akışı, General Asım Gündüz, Dr. Esat Işık, Mühürdari, Albay Faik Sözdener ve Söğütlüçeşme caddeleri istikametlerine yönlendirilecek.


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