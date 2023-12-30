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Hamas'tan İsrail'e uluslararası müdahale çağrısı

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 200'den fazla tarihi ve kültürel varlığı hedef almasının, uluslararası müdahaleyi gerekli kıldığını belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2023 19:22, Son Güncelleme : 30 Aralık 2023 19:23
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Hamas'tan İsrail'e uluslararası müdahale çağrısı

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırılarında 325 tarihi ve kültürel mirasın çoğunun yıkıldığına işaret edilerek, İsrail'in Filistin halkına, topraklarına ve tarihi eserlerine yönelik kapsamlı bir saldırı yürüttüğü kaydedildi.

Açıklamada, ilgili uluslararası kurumlara, İsrail'in Gazze'deki tarihi yapıları kasıtlı hedef almasına karşı çıkılması ve bu mekanların korunması çağırısı yapıldı.

Tarihi ve kültürel varlıkların hedef alınmasının, "Filistin'in ulusal ve kültürel kimliğinin silinmesi için işgal güçlerince yürütülen başarısız bir girişim" olduğu ifade edilen açıklamada, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletlerden (BM), Filistin halkına, topraklarına, kutsallarına ve kültürel varlıklarına karşı yürütülen "soykırım savaşının" durdurulması için harekete geçmesi istendi.

Gazze'deki hükümetin basın ofisi, dün, 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırılarında Gazze'deki 325 tarihi ve kültür varlıktan 200'den fazlasının yıkıldığını, saldırılarda hedef alınan yerler arasında tarihi camiler, kiliseler, okullar, müzeler, tarihi evler ve çeşitli kültürel yerlerin olduğunu açıklamıştı.

Açıklamada, birçok medeniyete ev sahipliği yapan Gazze Şeridi'nde yok edilen kültürel miras ve tarihi alanların bir kısmının Fenikeliler ve Roma İmparatorluğu dönemlerine, bazılarının milattan önce 800'lü ve 1400'lü yıllara, bazılarının ise 400 yıl öncesine ait olduğu ifade edilmişti.

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