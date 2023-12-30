Avrupa ülkelerinde internet hızı: Türkiye 30 ülke arasında sonuncu

Araştırmacılar, 30 Avrupa ülkesinde mobilde veya masaüstü bilgisayarda web sayfasının yüklenmesinin ne kadar sürdüğünü test etti.

Araştırma Avrupa'da bir web sayfasının yüklenmesi için geçen ortalama sürenin masaüstünde 5,17 saniye, mobilde ise 8,78 saniye olduğunu buldu.

Masaüstü yükleme sürelerine bakıldığında lider İsveç. İsveç'te, bir sayfanın yüklenmesi yalnızca 3,74 saniye sürüyor.

İsveç'i 3,84 saniyeyle Finlandiya, 4'er saniyeyle Danimarka ve Letonya takip ediyor.

Bir sayfayı cep telefonuna yüklemek, masaüstüne göre ortalama 3,6 saniye kadar daha uzun sürüyor.

TÜRKİYE 30 ÜLKE ARASINDA SONUNCU

Tablonun en altında, hem mobil hem de masaüstü yükleme hızlarında en düşük performansı gösteren Türkiye yer alıyor.

Türkiye'de bir sayfanın yüklenmesi masaüstünde 10,22 saniye, mobilde ise 13,19 saniye sürüyor.

Şubat ayında internet hizmetlerini kesintiye uğratan yıkıcı depremlere ek olarak araştırma sorumlusu Simon White, Türkiye'nin internet altyapısının eski olduğunu söylüyor.

White, "Genel olarak Türkiye'nin internet bağlantısıyla ilgili sorunlar var. Ülkenin büyük bir kısmı, daha az sinyal kaybıyla daha fazla veriyi daha hızlı ve daha uzağa aktarabilen modern kablolar yerine 30 yıllık bakır kablolara güveniyor." ifadelerini kullandı.

Bulgaristan sırasıyla 9,38 ve 12,89 saniyelik hızlarla hem masaüstü hem de mobil cihazlarda sondan ikinci sırada yer alıyor.

Son olarak Romanya, masaüstü için 8,59 saniye ve mobil için 11,91 saniye ile üçüncü en düşük hıza sahip.