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Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da yılbaşı tedbirleri kapsamında bazı cadde ve sokaklar geçici olarak trafiğe kapatılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2023 19:35, Son Güncelleme : 30 Aralık 2023 19:39
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Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 31 Aralık'ta yılbaşı kutlamalarıyla ilgili olarak kent genelinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları, stratejik/ekonomik öneme haiz hassas bölgeler ile otogarlar, tren garları, havalimanı, meydanlar, alışveriş merkezleri, park/bahçeler, eğlence merkezlerinin olduğu bölgeler, oteller ile halkın yoğun olarak kutlamalara katılacağı değerlendirilen yerlerde, huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla gerekli emniyet tedbirlerinin alınacağı belirtildi.

Söz konusu etkinliklerle ilgili ihtiyaç olması halinde 31 Aralık Pazar günü saat 19.00'dan itibaren, GMK Bulvarı, Milli Müdafaa Caddesi'nin GMK Bulvarı ile Yahya Galip Caddesi arasında kalan bölümü, Aşkabat Caddesi'nin Akdeniz Caddesi ile 54. Cadde arasında kalan bölümü, Bestekar Caddesi'nin Tunalı Hilmi Caddesi ile J.F. Kennedy Caddesi arasında kalan bölümü, Atatürk Bulvarı'nın Sıhhiye Orduevi ile Akay Kavşak arasında kalan bölümü, Ziya Gökalp Caddesi'nin Kolej Kavşak ile Kızılay Kavşak arasında kalan bölümü, Tunalı Hilmi Caddesi'nin; Kuğulu Park ile Esat Caddesi arasında kalan bölümü, Tunus Caddesi'nin Tunalı Hilmi Caddesi ile J.F. Kennedy Caddesi arasında kalan bölümü kapalı olacak.

Yine ihtiyaç olması halinde 54. Cadde, Filistin Caddesi, Azerbaycan Caddesi, Selanik Caddesi, Yüksel Caddesi, Olgunlar Caddesi, İnkılap Sokak, Karanfil-2 Sokak, Konur-2 Sokak, Kumrular Sokak ve buralara açılan cadde/sokakların tamamı etkinliklerin bitimine kadar çift yönlü araç trafiğine kapatılacak.

Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için trafiğe kapatılacak yolların durumunu dikkate almaları ve toplu taşıma araçlarını kullanmak konusunda özen göstermeleri istendi.

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