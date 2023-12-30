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Ukrayna'ya düzenlenen füze saldırılarında 39 kişi öldü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusu tarafından ülkesine yönelik dün gerçekleştirilen füze saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 39'a yükseldiğini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2023 19:51, Son Güncelleme : 30 Aralık 2023 19:53
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Ukrayna'ya düzenlenen füze saldırılarında 39 kişi öldü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın çeşitli kentlerine yönelik dün sabah yapılan saldırıların ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Füze saldırıları nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 39'a çıktığını kaydeden Zelenskiy, 159 sivilin de yaralandığını aktardı.

Rusya'nın saldırılarını "terör saldırıları" olarak nitelendiren Zelenskiy, hasar medyana gelen 120 şehir, köy ve yerleşim alanlarında arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Kiev'de bir günlük yas ilan edildi

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko ise yaptığı açıklamada, başkentteki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Kiev'in Şevçenski Semti'nde enkaz altında kalan 16 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını kaydeden Kliçko, 1 Ocak'ta bir günlük yas ilan etti.

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