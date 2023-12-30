6 ilde terör operasyonu: 14 kişi gözaltına alındı
Malatya merkezli 6 ilde terör örgütü PKK ve DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2023 21:29, Son Güncelleme : 30 Aralık 2023 21:32
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK ve DEAŞ ile bağlantılı oldukları belirlenen 14 şüpheliye yönelik Malatya, İstanbul, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda; 11'i PKK, 3'ü DAEŞ terör örgütü ile bağlantısı bulunan 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.