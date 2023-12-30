Venedik'i ziyaret eden kafilelerdeki turist sayısına sınırlama getirildi

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ise ağustosta, Venedik'in "Tehlike Altındaki Dünya Mirasları Listesi"ne alınması önerisinde bulunmuştu.

Turizmin kontrol altına alınabilmesi için daha önce, kentin en kalabalık belirli günlerinde turistlerden günlük 5 euro alınması kararı açıklanmıştı.

Alınan kararlara göre, şehre gelen turist kafilelerinde yer alanların sayısı 25 kişiyi geçemeyecek, hoparlör kullanımı "karışıklık ve rahatsızlık yaratabileceği" gerekçesiyle yasaklanacak.

İtalya, Venedik'teki turizm yoğunluğuyla baş edebilmek için Haziran 2024'ten itibaren geçerli olacak yeni kararlar açıkladı.

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