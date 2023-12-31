Şehit mezarlarının gönüllü bekçisi!

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki 2 çocuk babası Ali Sevindik, düğün, kına, nişan gibi programlarda video çekerek geçimini sağlıyor. Sevindik, 2 yıl önce bir şehit mezarının yanından geçerken 'Allah'ım bu şehit mezarının başına Türk bayrağımızı dikmeyi bana nasip et' diyerek dua etti. O gece rüyasında duasının yerine geldiğini gören Sevindik, sabah vakit kaybetmeden babasını da yanına alıp şehidin mezarına üzerinde Türk bayrağı olan direği dikti.



Ali Sevindik bununla da kalmadı, 2 yıl içerisinde 1'i Isparta'da olmak üzere 37 şehit mezarına Türk bayrağı dikme başarısı gösterdi. Hepsini kendi imkanları ile yapan Sevindik, bunun yanında gönüllü olarak şehit mezarlarını temizliyor, şehitliklerin demir korkuluklarını ve şehit mezarlarının rengi solmuş mezar taşlarını boyuyor. Maden şehitleri adına da bayrak diken Sevindik, şehit öğretmen veya sağlık görevlilerini de unutmuyor.



'SON NEFESİME KADAR DEVAM EDECEĞİM'



Ali Sevindik duygularını SABAH'a anlattı. Her bir direği dikerken çok mutlu olduğunu ifade eden Sevindik, "Rabbim nasip etti ve ben 37 Türk bayrağını şehitlerimizin mezarlarının başlarına dikmeyi başardım. Düğün çekimlerinden aldığım parayı şehit mezarları için harcıyorum. Onlar bizim için bu vatan için şehit oldular. Bu bizim boynumuzun borcu. Şehitlere olan borcumu bu şekilde ödemeye çalışıyorum.

Bu bayrakları diktikçe ben de şehitlerimizin aileleri de çok mutlu oluyor. Elim ayağım tuttukça, Allah bana nefes verdikçe bu bayrakları dikmeye devam edeceğim. Kimseden bir şey beklemiyorum. Allah razı olsun demeleri bana yetiyor. Gücüm yettiğince yapmaya da devam edeceğim" dedi. Ali Sevindik sadece bununla da kalmıyor. Aynı zamanda AFAD ve Kızılay gönüllüsü olan Sevindik, Hatay depreminde, Manavgat'taki orman yangınlarında, Karadeniz bölgesindeki sel baskınlarında da görev alıp, başarıyla mücadele etti.



TOLGA YANIK