Sarıkamış Belediyesi garajında çıkan yangında 4 araç yandı

Garajda bulunan iki yolcu otobüsü, bir çöp kamyonu ile cenaze morg aracı yandı.

Gece saatlerinde Sarıkamış Belediyesine ait kapalı garajda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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