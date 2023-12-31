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Asgari ücret sonrası iki ilde ekmek fiyatına zam

Asgari ücrete yapılan zammın hemen ardından iki ilde ekmek fiyatına zam geldi. Başkent Ankara ve Nevşehir'de 1 Ocak'tan itibaren ekmek fiyatları yeni tarife üzerinden satılacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 31 Aralık 2023 10:30, Son Güncelleme : 31 Aralık 2023 10:34
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Asgari ücret sonrası iki ilde ekmek fiyatına zam

Milyonlarca kişinin merakla beklediği 2024 yılı asgari ücret zam oranı belli oldu. Yeni yılda asgari ücretin yüzde 49.11 oranında artışla 17 bin 2 TL olarak uygulanması kararlaştırıldı. Asgari ücrete yapılan zammın ardından üst üste zamlar gelmeye başladı. Vergi, harç ve cezalarda yapılan artışların akabinde ekmek fiyatlarına da zam geldi. İki büyük il zamli listeyi yayımladı.

BAŞKENTTE EKMEK FİYATINA 1 TL ZAM

Başkent Ankara'da ekmek fiyatına 1 TL zam geldi. 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla geçerli olacak zammı Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, duyurdu. Alnıaçık, "Ankara'da 1 Ocak'tan itibaren 210 gram ekmek 8 TL'den satılacağını" söyledi. Alnıaçık, aynı zamanda ekmeğin gramajının da 200 gramdan 210 grama çıkartıldığını belirtti.

Ankara'da yarından itibaren geçerli olacak zamlı ekmek tarifesi şu şekilde:

210 gram ekmek 8 TL
315 gram ekmek 12 TL
420 gram ekmek 16 TL

NEVŞEHİR'DE DE EKMEK VE SİMİT ZAMLANDI

Ankara'nın ardından Nevşehir'de de ekmek fiyatına zam geldi. 1 Ocak'tan itibaren 6 lira 50 kuruştan satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 7 lira 50 kuruşa çıkarılacak. Bunun yanı sıra simit fiyatı da 6 TL olacak. İçli pide yapımı da 8 lira 50 kuruştan 10 liraya yükseldi.

Öte yandan İstanbul'da ekmek fiyatı 200 gram için belirlenen 8 TL'lik fiyatın 210 gram ekmek için geçerli olması kararlaştırılmıştı.

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