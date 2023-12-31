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KVKK 36 binden fazla ihbar, şikayet ve başvuruyu karara bağladı

Kişisel Verileri Korumu Kurumu (KVKK), 2023 sonu itibarıyla 36 bin 254 başvuruyu sonuçlandırdı, ihlal sonucuna vardığı durumlarda 393 milyon 801 bin lira idari yaptırım uyguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Aralık 2023 11:09, Son Güncelleme : 31 Aralık 2023 11:40
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KVKK 36 binden fazla ihbar, şikayet ve başvuruyu karara bağladı

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 7 Nisan 2016'da yürürlüğe girmesiyle kurulan KVKK'ye, faaliyete geçtiği günden bugüne 38 bin 78 ihbar, şikayet ve başvuru yapıldı. KVKK, 2023 sonu itibarıyla bunlardan 36 bin 254'ünü karara bağladı.

Kuruma gelen başvurulardan 1298'ini veri ihlali bildirimi oluştururken, bunlardan 289'u kurumun resmi internet sayfasından ilan edildi.

Bugüne kadar görev alanına giren konularda 1072 hukuki görüş veren KVKK, yapılan incelemeler sonucu 393 milyon 801 bin lira idari yaptırım uygulanmasını kararlaştırdı.

Yurt dışına kişisel veri aktarımını düzenlemeye yönelik taahhütnameler ve bağlayıcı şirket kurallarını da açıklayan kurum, yurt dışına kişisel veri aktarımıyla ilgili yeterli nitelikleri taşıyan 7 taahhütnameyi onayladı.

Ayrıca kişisel verisi işlenen ilgili kişilere ve kişisel verileri işleyen şirket ve kuruluşlara yol gösterici nitelikte olan "Kurul Kararları", KVKK'nin internet sayfasında yayımlandı.

- Farkındalık amacıyla rehberler hazırlandı

KVKK, 2023'te kişisel verilerin korunmasına yönelik farkındalığın geliştirilmesi amacıyla çeşitli kongreler, etkinlikler ve yol gösterici nitelikte rehberler hazırladı.

Bu kapsamdaki Mobil Uygulamalarda Mahremiyetin Korunmasına Yönelik Tavsiyeler Rehberi, Genetik Verilerin İşlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Rehber ve Kişisel Verilerin Korunmasına Akademik Bakış Derleme Kitap Çalışması isimli rehberler kamuoyunun bilgisine sunuldu.

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