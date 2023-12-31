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Bakan Bayraktar: Yeni yıla girerken elektrik ve doğal gazda fiyat artışı yok

Bakan Bayraktar, yeni yıla girerken vatandaşların enerji maliyetlerinden etkilenmemesi için desteklerin sürdüğünü, elektrik ve doğal gaz fiyatlarında artış olmadığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Aralık 2023 11:47, Son Güncelleme : 31 Aralık 2023 12:44
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Bakan Bayraktar: Yeni yıla girerken elektrik ve doğal gazda fiyat artışı yok

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Trakya Yük Tevzi İşletme Müdürlüğü'nde incelemelerde bulunan Bayraktar, Kontrol Merkezi'ni ziyaret ederek yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Bayraktar, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tesisin, Türkiye'nin elektrik şebekesinin en önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Elektriğin hayatın her alanında kesintisiz ihtiyaç duyulan önemli bir alan olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Bugün bu alanın kalbi diyebileceğimiz, bu alanın yönetildiği merkezdeyiz. Buradaki çalışmaları, hem ekibimizin hem sistemimizin 2024 yılına hazırlıklarını yerinde görmek vesilesiyle buraya geldik. Enerjide görünmez kahramanlarla bir aradayız. Çünkü bu arkadaşlarımız 7/24, yaz kış demeden, tatil dinlemeden görevlerinin başındalar. Ülkemizin, vatandaşlarımızın kaliteli, kesintisiz, güvenilir şekilde enerjilerini tedarik etmek için gece gündüz faaliyet gösteriyor, çalışıyor, gayret gösteriyorlar." diye konuştu.

Bayraktar, Türkiye'nin elektrik şebekesinin dünyanın altıncı büyük şebekesi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"106 bin megavatlık kurulu güce ulaştık ve yaklaşık 1,5 milyon kilometrelik bir iletim ve dağıtım şebekemiz var. Dolayısıyla bunun yönetilmesi büyük bir efor ve gayret istiyor. Türkiye'nin her yerinde, 81 ilinde yaklaşık 21 bin arkadaş bugün sahada, bugün ve bundan sonraki günlerde de sahada olacak. Herhangi bir kesintiye, kısıntıya sebebiyet vermeden, arz güvenliğimizi temin ederek bu faaliyetlerimizi yürütmeye devam edeceğiz."

Elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine de değinen Bayraktar, "Önümüzdeki süreçte, daha fazla elektriğin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması için de gayretlerimize, çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2024 yılında bu çalışmalarımız devam edecek. Hedefimiz her yıl 5 bin megavatlık bir yenilenebilir kurulu gücünü devreye alabilmek. Bu hedefimize de ulaşacağız. Bu elektriğin tüketicilere doğru şekilde, sorunsuz şekilde, kesintisiz şekilde ulaşmasına da gayret edeceğiz." diye konuştu.

Bayraktar, herkesin yeni yılını kutlayarak, "Türkiye Yüzyılı vizyonunun ilk yılı. Dolayısıyla biz de gece gündüz durmadan çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Dün, Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'ndeki çalışmaları yerinde incelediklerini, bugün de Gabar'a giderek petrol üretiminin yapıldığı bölgede çalışanlarla bir araya geleceklerini bildiren Bayraktar, "Yeni yıla girerken vatandaşlarımızın elektrik maliyetlerinden, doğal gaz maliyetlerinden, enerji maliyetlerinden etkilenmemesi için desteklerimiz devam ediyor. Herhangi bir fiyat artışı söz konusu olmadı. İmkan ve kabiliyetlerimiz çerçevesinde önümüzdeki yıl da elimizden gelen bütün gayreti gösterip vatandaşlarımızın artan enerji fiyatlarından korumaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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