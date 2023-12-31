Bakan Tekin: Öğretmen atamaları Şubat'a yetişmeyecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kanal7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sorularını yanıtladı.



Bakan Tekin'in açıklamalarından satır başları:

2024'ün 2023'ten çok daha iyi geçmesini temenni ediyorum. 2023 maalesef kötü bir olay ile başladı, malum 6 Şubat depremleri. Depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Deprem yaralarını sarmak üzere sürece başladık. Eğitim öğretim sürecinde ciddi bir sıkıntı yaşamadık. Büyük problemlerle karşılaşmadan 2023'ü tamamladık. Ukrayna-Rusya savaşından sonra başka bir savaş daha başladık. İsrail'in Gazze'deki zulmü inşallah 2024 yılında biter.

Aslında yılın muhasebesini yapacağız, AK Parti iktidarının 21 yıllık muhasebesini de görmüş olacağız. 2002 yılında PTT bir kampanya başlattı. Çok sayıda mektup var. O dönemin ruhunu yansıtan mektuplar seçtik.

7 Haziran 2002 tarihinde bir mektup yazılmış, 28 Şubat'ın dayattığı kat sayı meselesini anlatmış. Meslek liselerinin resmen çökertildi. Bir öğretmenimiz diyor ki "Farelerle ve soğukla savaşarak sınıfımızda ders işledik".

Bu tür sorunları artık yaşamıyoruz, bu nedenle anlatıyorum.

DEPREM BÖLGESİNDE SON DURUM

Biz Kabine olarak göreve başladığımız ilk gün Sayın Cumhurbaşkanımız "İlk önceliğimiz deprem bölgesi" dedi. Biz de kendi görev alanlarımızla ilgili bölgeye gittik. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak tüm tedbirleri almış, 6 Şubat depreminin yaralarının sarılması için üstümüze düşeni yapmaya çalıştık. "Depremin yaralarını sardık" dediğimiz gün 6 Şubat'tan önceki fiziki koşullara erişmiş olması gerekiyor. Önce Eylül ayının başında eğitim-öğretimin sağlıklı başlayabilmesi için ne yapılması gerektiğine baktık. Hasarlı okullarımızın onarımını yaptık. Sonra hasar durumu itibariyle devam edemeyeceğimiz okullarla ilgili başka kamu binaları varsa bu şekilde bir planlama yaptık.

Bir problem olmaksızın tüm öğrenciler eğitim alabildi.

2500 civarında derslik yetiştirildi. İkiye böldük iş yükümüzü, önümüzdeki karne tatilinden sonra hızlıca yapabileceğimiz çelik yapılar planladık.

Deprem bölgesindeki çocuklarımızın öğrenme kayıplarını yeniden aynı düzeye getirebilmek için kurslar açtık. Bölgedeki çocuklarımızı zorunlu kurslara tabii tuttuk.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDEKİ TARTIŞMA

DEM Parti Sözcüsü söz aldı ve Güneydoğu'da çocukların okullaşma oranlarından bahsetti. Ben de ona PKK'nın eğitimi aksatacak saldırılarından bahsettim. Okullarımızı kullanılamaz hale getirdiler. "Çocuklar okula gitmesin dağa gitsin" mantığıdır bu. İYİ Parti Sözcüsü de bunu görmezden geliyor, Türk milliyetçiliğiyle ilgili ders veriyor orda. Sonra CHP andımız ile ilgili eleştiri yapıyor. HDP ile ittifak yapıyorsunuz sonra andımızın kaldırılmasıyla ilgili eleştiri yapıyorsunuz. Bir kere hukuk devletinde yaşıyoruz, biz MEB olarak kiminle protokol yapabiliriz. Benim protokol yapabilmem için karşımda gerçek biri olmalı. Herhangi bir cemaatle protokol imzalamamız söz konusu değil.

ÖĞRETMEN ATAMALARI

Yapılacak öğretmen ataması sonrası öğretmenlerin Şubat döneminde göreve başlamalarını istedik ancak deprem dolayısıyla oluşan yükten kaynaklı ilgili takvimi çalıştıramayacağız. Öğretmen atamalarında sayı belli değil, alabilecek en yüksek sayıyı almaya çalışıyoruz.