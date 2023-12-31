CHP'den Süper Kupa maçının ertelenmesine ilişkin bildiri

Görücüsü gelen de eşi küsen de 112'yi aradı
Görücüsü gelen de eşi küsen de 112'yi aradı
2024 Yılı Bütçe Kanunu, Resmi Gazete'de
2024 Yılı Bütçe Kanunu, Resmi Gazete'de
2023 yılında 804 milyon 131 bin 471 muayene yapıldı
2023 yılında 804 milyon 131 bin 471 muayene yapıldı
Yerel seçim süreci yarın başlıyor
Yerel seçim süreci yarın başlıyor
Bakan Bayraktar: Yeni yıla girerken elektrik ve doğal gazda fiyat artışı yok
Bakan Bayraktar: Yeni yıla girerken elektrik ve doğal gazda fiyat artışı yok
2024 yılı kamu konutları kira bedelleri belli oldu
2024 yılı kamu konutları kira bedelleri belli oldu
Altından tüm zamanların en yüksek yıllık kapanışı
Altından tüm zamanların en yüksek yıllık kapanışı
Asgari ücret sonrası iki ilde ekmek fiyatına zam
Asgari ücret sonrası iki ilde ekmek fiyatına zam
İki kamu kurumuna 70 personel alım ilanı Resmi Gazete'de
İki kamu kurumuna 70 personel alım ilanı Resmi Gazete'de
Eğitimde yeni müfredat hazırlığı: Kademeli olarak uygulanacak
Eğitimde yeni müfredat hazırlığı: Kademeli olarak uygulanacak
Ak Parti'den yerel seçim vaadi: İl merkezleri seyreltilecek
Ak Parti'den yerel seçim vaadi: İl merkezleri seyreltilecek
Memur maaş zammı için gözler 3 Ocak'ta
Memur maaş zammı için gözler 3 Ocak'ta
Fahiş fiyata 7'li önlem
Fahiş fiyata 7'li önlem
Yeni yılda Meclis gündemi: İşte beklenen düzenlemeler
Yeni yılda Meclis gündemi: İşte beklenen düzenlemeler
Erdoğan: Sporun siyasetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır
Erdoğan: Sporun siyasetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır
Pasaport, ehliyet, cep telefonu harç tutarları belli oldu
Pasaport, ehliyet, cep telefonu harç tutarları belli oldu
Enflasyon düzeltmesinin detayları belli oldu
Enflasyon düzeltmesinin detayları belli oldu
2024 yılı motorlu taşıtlar vergisi Resmi Gazetede yayımlandı
2024 yılı motorlu taşıtlar vergisi Resmi Gazetede yayımlandı
2024'te damga vergisi oranı ne kadar oldu?
2024'te damga vergisi oranı ne kadar oldu?
'Türk vatandaşlarına hac yasağı' iddiasına yalanlama
'Türk vatandaşlarına hac yasağı' iddiasına yalanlama
Cevdet Yılmaz açıkladı: En düşük emekli maaşı için özel çalışma
Cevdet Yılmaz açıkladı: En düşük emekli maaşı için özel çalışma
Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Başakşehir'de karakolda polise saldırıp kaçtı
Başakşehir'de karakolda polise saldırıp kaçtı
Emekli ve memur maaş zammında yeni formül
Emekli ve memur maaş zammında yeni formül
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Süper Kupa finaliyle ilgili açıklama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Süper Kupa finaliyle ilgili açıklama
Fiyat listesi asmayan işletmelere yılbaşından itibaren ceza yazılacak
Fiyat listesi asmayan işletmelere yılbaşından itibaren ceza yazılacak
TÜRK-İŞ'e göre aralıkta 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 47 bin 9 lira
TÜRK-İŞ'e göre aralıkta 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 47 bin 9 lira
Süper Kupa ile ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma
Süper Kupa ile ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma
Erzurum'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü
Erzurum'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü
İşçi olarak başladığı sektörde hayalini kurduğu fabrikanın sahibi oldu
İşçi olarak başladığı sektörde hayalini kurduğu fabrikanın sahibi oldu
Ana sayfaHaberler Siyasi

CHP'den Süper Kupa maçının ertelenmesine ilişkin bildiri

CHP TBMM Grubu, Süper Kupa maçının Suudi Arabistan makamlarının saygısız tutumu nedeniyle ertelendiğini belirterek, "Biz nasıl ki başka ülkelerin tarihine ve kültürüne saygı gösteriyorsak ulusumuzu birleştiren büyük kurucumuz Atatürk'ün, ay yıldızlı bayrağımızın ve İstiklal Marşı'mızın da aynı saygıyı görmesini bekleriz." açıklamasını yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Aralık 2023 13:20, Son Güncelleme : 31 Aralık 2023 13:25
Yazdır
CHP'den Süper Kupa maçının ertelenmesine ilişkin bildiri

CHP Meclis Grubu tarafından, Genel Başkan ve Grup Başkanı Özgür Özel ile grup başkanvekillerinin imzasıyla Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa maçının ertelenmesine ilişkin bir bildiri yayımladı.

Bildiride, 29 Aralık 2023 günü Türk spor ve diplomasi tarihinin en acı olaylarından birinin yaşandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet'imizin 100. yılında Süper Kupa finali Suudi Arabistan makamlarının saygısız tutumları nedeniyle oynanamadı. Bu saygısızlık İstiklal Marşı'mızı, ay yıldızlı bayrağımızı ve Cumhuriyet'imizin kurucusu büyük Atatürk'ü hedef alıyordu. Ancak sporcularımız ve kulüplerimiz Cumhuriyet'in 100. yılında böyle bir saygısızlığa taviz vermediler. Hem sporcularımızı hem de kulüplerimizi yürekten kutluyoruz. Bunun yanında ay yıldızlı bayrağımıza, büyük Atatürk'e ve İstiklal Marşı'mıza tahammül gösteremeyen, sorunlar çıkartan Suudi Arabistan yönetimi ve makamlarını esefle kınıyoruz."

Süper Kupa finalinin Riyad'da oynanması kararının alınmasından itibaren CHP'nin, bu kararın yanlış olduğunu defalarca belirttiği ve karardan dönülmesini talep ettiği hatırlatılan bildiride, "Bu talebimiz Cumhuriyet'imizin 100. yılının kutlandığı bir ortamda böylesine önemli bir spor müsabakasının Türkiye'de bir şehirde oynanması düşüncesine dayanıyordu. Ancak iktidar tarafından bu tercih edilmedi ve birtakım finansal imkanlar uğruna böyle bir karar alındı." denildi.

Atatürk, İstiklal Marşı ve ay yıldızlı bayrağın Türkiye'de ya da dünyanın hiçbir yerinde bir siyasal simge olmadığı, böyle bir değerlendirilmenin kabul edilemeyeceği vurgulanan bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Biz nasıl ki başka ülkelerin tarihine ve kültürüne saygı gösteriyorsak ulusumuzu birleştiren büyük kurucumuz Atatürk'ün, ay yıldızlı bayrağımızın ve İstiklal Marşı'mızın da aynı saygıyı görmesini bekleriz. Bütün bunların ötesinde büyük Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' özdeyişini de hatırlatarak sporcularımızın ve kulüplerimizin bu ahlaklı tutumunu takdir ettiğimizi belirtmek istiyoruz. Ancak ülkemizin en temel değerlerini bir tartışma ve pazarlık konusu yapan yöneticilerin ve iktidar mensuplarının ise bu ahlak anlayışından nasibini almadığını üzülerek görmüş bulunuyoruz.

Cumhuriyet'imizin 100. yılında kirli pazarlıklarla milletimizin tertemiz alnına kara bir leke çalınmaya çalışılmıştır. Ancak milletimiz el birliği ile bu oyunu boşa çıkartmış, Ata'sına ve bayrağına sonuna kadar sahip çıktığını göstermiştir. Milletimizin gerçeklerin farkında olduğunu ve bu olayın sorumlularını çok iyi bildiğini gözlemliyoruz. Erdoğan iktidarı döneminde yapanın yanına kar kalır düşüncesi hakimdir. Ancak emin olunuz ki Türkiye'nin yarınlarında bu saygısızlıkları yapanların, bu kirli pazarlıkta olanların yaptıkları yanlarına kar kalmayacaktır."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber