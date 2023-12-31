İstanbul'da yılbaşı tedbirleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı

İl Emniyet Müdürlüğünden dün yapılan duyuru kapsamında, İstiklal Caddesi ve buraya çıkan yollar, Tak-ı Zafer ve Sıraselviler caddeleri, Hocazade Sokak kesişiminden Taksim Meydanı istikameti ve Ömer Hayyam ile Hamalbaşı Caddesi kesişiminde araçların girişine izin verilmiyor.

Galata Köprüsü'nden gelen sürücüler, Kemeraltı, Meclis-i Mebusan ve Dolmabahçe caddelerini kullanarak Beşiktaş istikametine, Unkapanı Köprüsü'nden gelenler ise Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı'nı takip edip Divan kavşağı ve Cumhuriyet Caddesi'ne yönlendiriliyor.

Şişli'de, Mim Kemal Öke Caddesi ve Vali Konağı Caddesi kesişimi ile Abdi İpekçi Caddesi dönüşleri arası ve Abdi İpekçi Caddesi, Bostan, Atiye, Altın ve Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu sokaklar trafiğe kapatılırken sürücüler, Teşvikiye, Valikonağı, Rumeli, Bayıldım, Halaskargazi ve Cumhuriyet caddelerine gönderiliyor.

Beşiktaş'ta, Kuruçeşme Mahallesi Kireçhane ile Çağrı Sokak kesişiminden Alay Emini Sokak kesişimine kadar Kuruçeşme istikameti trafiğe kapatıldı. Trafik akışı Ulus Mahallesi istikametine verilirken, araçlar Yeşilpınar ve Yol sokakları ile Ahmet Adnan Saygun Caddesi'ne yönlendiriliyor.

Kadıköy'de ise saat 18.00'den itibaren Osmanağa Mahallesi'nde Söğütlüçeşme Caddesi Bestekar Dilhayat Sokağı kesişimi, General Asım Gündüz Caddesi Kırtasiyeci Sokak ve General Asım Gündüz Caddesi Serasker Caddesi kesişimi trafiğe kapalı olacak.

Caferağa Mahallesi'nde General Asım Gündüz Caddesi'nden Nailbey, Nazmi Bey, Sakız Gülü, Dr. İlhan Ünlüler, Şair Latifi sokakların kesişimlerinde, Dr. Esat Işık Caddesi'nden Badem Altı Sokak kesişimi, Badem Altı Sokak'tan Ruşenağa, Dalga, Fırıldak, Gürbüztürk, Cemal Süreyya sokaklarının ve Moda Caddesi kesişiminde araçların girişine izin verilmeyecek.

Caferağa Mahallesi Mühürdar Caddesi'nde Damga Sokak ve Albay Faik Sözdener Caddesi kesişimleri, Albay Faik Sözdener Caddesi'nden Misbah Muayyes ve Muvakkithane caddelerinin kesişim noktaları, Rıhtım Sahil, Rıhtım Sokak ile Albay Faik Sözdener Caddesi kesişimi Moda yönü ve İskele Polis Merkezi Amirliği ile Damga Sokak kesişiminden Moda istikametine trafik kapatılacak.

Caddebostan'da ise İskele Sokak ile bu güzergaha bağlanan tüm cadde ve sokak kesişimlerinin yoğunluğa göre trafiğe kapatılması bekleniyor. Trafik akışının, General Asım Gündüz, Dr. Esat Işık, Mühürdari, Albay Faik Sözdener ve Söğütlüçeşme caddeleri istikametlerine yönlendirilmesi planlanıyor.

- Kent genelinde 55 binin üzerinde polis görevli olacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce 814 noktada 4 bin 313 ekip, 3 helikopter ve 9 deniz botu olmak üzere toplam 55 bin 556 personel görev yapıyor.

Aynı şekilde İl Jandarma Komutanlığı 894 tim ve 5 bin 996 personel, Sahil Güvenlik Komutanlığı 1 helikopter, 66 deniz ve kara aracı ve 231 personelle sahada olacak.

- 15 bin kamerayla anlık takip

Ayrıca Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) sayesinde İstanbul genelinde yaklaşık 15 bin kamerayla anlık takip yapılacak.

Komuta merkezine iletilecek görüntüler sayesinde muhtemel olumsuz durumlara karşı hızlı refleksle anında müdahalede bulunulacak.