Bazı sanayi ürünlerinin gümrük vergisiz ithalatı için tarife kontenjanı belirlendi

Görücüsü gelen de eşi küsen de 112'yi aradı
Görücüsü gelen de eşi küsen de 112'yi aradı
2024 Yılı Bütçe Kanunu, Resmi Gazete'de
2024 Yılı Bütçe Kanunu, Resmi Gazete'de
2023 yılında 804 milyon 131 bin 471 muayene yapıldı
2023 yılında 804 milyon 131 bin 471 muayene yapıldı
Yerel seçim süreci yarın başlıyor
Yerel seçim süreci yarın başlıyor
Bakan Bayraktar: Yeni yıla girerken elektrik ve doğal gazda fiyat artışı yok
Bakan Bayraktar: Yeni yıla girerken elektrik ve doğal gazda fiyat artışı yok
2024 yılı kamu konutları kira bedelleri belli oldu
2024 yılı kamu konutları kira bedelleri belli oldu
Altından tüm zamanların en yüksek yıllık kapanışı
Altından tüm zamanların en yüksek yıllık kapanışı
Asgari ücret sonrası iki ilde ekmek fiyatına zam
Asgari ücret sonrası iki ilde ekmek fiyatına zam
İki kamu kurumuna 70 personel alım ilanı Resmi Gazete'de
İki kamu kurumuna 70 personel alım ilanı Resmi Gazete'de
Eğitimde yeni müfredat hazırlığı: Kademeli olarak uygulanacak
Eğitimde yeni müfredat hazırlığı: Kademeli olarak uygulanacak
Ak Parti'den yerel seçim vaadi: İl merkezleri seyreltilecek
Ak Parti'den yerel seçim vaadi: İl merkezleri seyreltilecek
Memur maaş zammı için gözler 3 Ocak'ta
Memur maaş zammı için gözler 3 Ocak'ta
Fahiş fiyata 7'li önlem
Fahiş fiyata 7'li önlem
Yeni yılda Meclis gündemi: İşte beklenen düzenlemeler
Yeni yılda Meclis gündemi: İşte beklenen düzenlemeler
Erdoğan: Sporun siyasetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır
Erdoğan: Sporun siyasetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır
Pasaport, ehliyet, cep telefonu harç tutarları belli oldu
Pasaport, ehliyet, cep telefonu harç tutarları belli oldu
Enflasyon düzeltmesinin detayları belli oldu
Enflasyon düzeltmesinin detayları belli oldu
2024 yılı motorlu taşıtlar vergisi Resmi Gazetede yayımlandı
2024 yılı motorlu taşıtlar vergisi Resmi Gazetede yayımlandı
2024'te damga vergisi oranı ne kadar oldu?
2024'te damga vergisi oranı ne kadar oldu?
'Türk vatandaşlarına hac yasağı' iddiasına yalanlama
'Türk vatandaşlarına hac yasağı' iddiasına yalanlama
Cevdet Yılmaz açıkladı: En düşük emekli maaşı için özel çalışma
Cevdet Yılmaz açıkladı: En düşük emekli maaşı için özel çalışma
Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Başakşehir'de karakolda polise saldırıp kaçtı
Başakşehir'de karakolda polise saldırıp kaçtı
Emekli ve memur maaş zammında yeni formül
Emekli ve memur maaş zammında yeni formül
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Süper Kupa finaliyle ilgili açıklama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Süper Kupa finaliyle ilgili açıklama
Fiyat listesi asmayan işletmelere yılbaşından itibaren ceza yazılacak
Fiyat listesi asmayan işletmelere yılbaşından itibaren ceza yazılacak
TÜRK-İŞ'e göre aralıkta 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 47 bin 9 lira
TÜRK-İŞ'e göre aralıkta 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 47 bin 9 lira
Süper Kupa ile ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma
Süper Kupa ile ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma
Erzurum'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü
Erzurum'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü
İşçi olarak başladığı sektörde hayalini kurduğu fabrikanın sahibi oldu
İşçi olarak başladığı sektörde hayalini kurduğu fabrikanın sahibi oldu
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bazı sanayi ürünlerinin gümrük vergisiz ithalatı için tarife kontenjanı belirlendi

Bazı sanayi ürünlerinin gümrük vergisiz ithalatına yönelik kontenjanları tespit edildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'nin 3. mükerrer sayısında yayımlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Aralık 2023 15:45, Son Güncelleme : 31 Aralık 2023 16:07
Yazdır
Bazı sanayi ürünlerinin gümrük vergisiz ithalatı için tarife kontenjanı belirlendi

Buna göre, bazı kimyasallar, elektrik transformatörleri, akümülatörler, iyon piller, baskı devre kartları ve ses mekanizması gibi çok sayıda sanayi ürününün ithalatında 15 Şubat 2025'e kadar geçerli olmak ve kararda belirlenen miktarlarda uygulanmak üzere sıfır gümrükle tarife kontenjanları açıldı.

Bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı dokuma ürünlerinin sıfır gümrükle ithalatı için 31 Aralık 2024'e kadar uygulanmak üzere tarife kontenjanı belirlendi.

Bu çerçevede, yalnızca imperteks kumaşları girdi olarak kullanan sanayiciler tarafından gerçekleştirilen ithalat için 10 milyon metrekarelik tarife kontenjanı uygulanacak.

Kararlar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce ithal lisansı düzenlenecek.

Bakanlığın, söz konusu kararların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlediği İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin tebliğleri de Resmi Gazete'nin 3. mükerrer sayısında yayımlandı.

Kararlar ve ilgili tebliğler, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber