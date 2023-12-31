Rize'de üzerine ağaç devrilen kişi öldü
Rize'nin Derepazarı ilçesinde kestiği ağacın altına kalan kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Aralık 2023 17:43, Son Güncelleme : 31 Aralık 2023 17:52
RİZE (AA) - Rize'nin Derepazarı ilçesinde kestiği ağacın altına kalan kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Maltepe köyünde, Murat Eyüboğlu'nun (38) kestiği ağaç üzerine devrildi.
Ağır yaralanan Eyüboğlu, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Eyüboğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.