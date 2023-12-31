Siyasilerden yeni yıl mesajları

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medyadan paylaştığı yeni yıl mesajında Gazze'deki duruma dikkat çekti.

Türkiye'nin Filistin konusunda yürüttüğü müzakerelerin, bölgede barışın kalıcılığı için değerli bir adım olması dileğinde bulunan Kurtulmuş, "Etkin dış politika anlayışımızı, prensipli müzakerecilik girişimleriyle 2024'te de devam ettirerek barış öncülüğünü üstlenmiş bir ülke olarak yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni yıl mesajında, 2023'te Türkiye'de ve dünyada uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek ve tarihe geçecek olayların yaşandığını anımsattı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde binlerce canın yitirildiğini hatırlatan Yılmaz, yılın son günlerinde Irak'ın kuzey bölgesinden gelen şehit haberleriyle yüreklerin yandığını belirtti. Yılmaz, şehitlere ve depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diledi.

Ekim ayında ise İsrail'in Gazze'de uyguladığı "insanlık dışı saldırılarla" tüm dünyanın ayağa kalktığını ifade eden Yılmaz, İsrail'in Filistin'de masum sivillere karşı yaptığı "sistematik zulmün", bu yıl 7 Ekim olayları ile soykırıma varan boyutlara ulaştığı değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu gelişmelerle birlikte 2024 yılında terörle kararlı mücadelemizden taviz verilmeyecek. Gazze için yürüttüğümüz insani diplomasi en üst seviyede sürdürülecek. Deprem bölgesinde kalıcı konutları hak sahiplerine teslim ederek güvenli şehirler inşa edilecek. Fiyat istikrarını kalıcı olarak sağlayacak, aylık bazda düşen enflasyon yıllık bazda da hissedilecek. 13 çeyrektir kesintisiz büyüyen ekonomimizin daha dengeli bir kompozisyonla büyümeye devam etmesi sağlanacak. Cari işlemler açığındaki dengelenme devam edecek."

İstihdam dostu politikalarla 32 milyon olan istihdamın daha yüksek seviyelere taşınacağını ve mali disiplinden taviz vermeden bütçe disiplini oluşturulacağını aktaran Yılmaz, mesajında, "Bu vesileyle, önümüzdeki yılın vatandaşlarımız ve tüm insanlık için sağlıklı, huzurlu ve hayırlı bir yıl olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.



DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni yıl mesajında, Cumhuriyet'in 100. yılının ve hariciyenin temellerinin atılmasının 500'üncü yılının geride bırakıldığını hatırlattı.

"Uluslararası sistemin belirsizlikler içerdiği ve küresel düzeyde istikrarsızlığın söz konusu olduğu bu dönemde; Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz Türkiye eksenli bağımsız dış politika, ülkemizi uluslararası gündemi belirleyen, kritik coğrafyalarda tesir oluşturan önemli bir aktöre dönüştürmüştür." ifadelerini kullanan Fidan, 2024'te de ahlaki değerlere bağlı, rasyonel ve etkili dış politikanın sürdürüleceğini belirtti.

Fidan, "Milletimizden aldığımız güçle, küresel haksızlıklara ve yanlışlıklara karşı sesimizi yükseltmekten vazgeçmeyeceğiz. Doğruyu savunmaktan asla çekinmeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde izlediğimiz bağımsız ve milli dış politikamızın derinliğini ve boyutlarını daha da artıracağız." ifadelerine yer vererek, bu hedefler doğrultusunda çalışan bakanlık mensuplarına, dünyanın dört bir yanında özveriyle mesai yapan tüm kamu görevlilerine teşekkür etti.

Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşların yeni yılını tebrik eden Fidan, 2024'ün Türkiye'ye, Türk milletine ve insanlığa hayırlı olmasını diledi.



CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise yeni yıl mesajında ilk hedeflerinin mart ayınnda yapılacak yerel seçimleri kazanmak olduğunu söyledi.

Gençlere umutsuz olmayın mesajı veren Özel, "Özellikle gençlerimize sesleniyorum. Asla umutsuzluğa kapılmayın. Gelecek çok güzel olacak. Bu güzel ülke sizin eviniz, sizin vatanınız. Çok yakın zamanda bu ülkeyi gençlerimize yakışır bir ülke haline getireceğiz. Bir kez daha hepinizin yeni yılını kutluyorum." dedi.



MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni yıl mesajında Süper Kupa krizine dikkat çekti.

Bahçeli, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa maçıyla ilgili "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin ortak değeri, onur simgesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet banisidir. Onun adı ve anıları üzerinden kamplaşma üretmeye gayret edenler 2024 yılında da hayal kırıklığına uğrayacaktır." ifadelerini kullandı.



İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI AKŞENER

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de yeni yıl mesajında, "Diliyorum ki 2024 yılı, milletçe verdiğimiz tüm sınavların mükafatını aldığımız ve hayallerin önündeki tüm engelleri hep birlikte kaldırdığımız bir yıl olsun." ifadesini kullandı.

Akşener, 2023'ün, ortak vicdan, ortak sevgi, ortak değerler ve ortak hatıraların daha da derinden anlaşıldığı bir yıl olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çünkü bu yıl, aynı zamanda Cumhuriyetimizin yılıydı. Kimi zaman sokakları dolduran Türk bayraklarıyla, kimi zaman meydanlardan andımızı haykıran Cumhuriyet çocuklarıyla, kimi zaman da dünyaya meydan okuyan Atatürk'ün kızlarıyla hep bir ve beraber hissettik, hep birlikte güçlendik. Her zorlu anın bize yeni yollar açtığını ve ihtiyacımız olan kudretin her daim içimizde olduğunu bir kez daha hep birlikte öğrendik. Diliyorum ki 2024 yılı, milletçe verdiğimiz tüm sınavların mükafatını aldığımız ve hayallerin önündeki tüm engelleri hep birlikte kaldırdığımız bir yıl olsun. Yeni yılımız kutlu olsun. Yüce Allah, memleketimize kederin uğramayacağı, milletimizin gözlerinin ışıl ışıl parlayacağı bir yıla erişmeyi bizlere nasip etsin."