Hakkari'de art arda depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 19.37'de kaydedilen depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Bu depremin ardından saat 19.52'de 3,5, saat 20.06'da ise 4,5 büyüklüğünde iki sarsıntı daha kaydedildi.

Saat 20.06'daki depremin 2,52 kilometre derinlikte gerçekleştiği tespit edildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "An itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

VALİLİK: OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEDİ

Hakkari Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "geçmiş olsun" denilerek, su ana kadar 112 başta olmak üzere ilgili birimlere ulaşan herhangi bir olumsuz durumun bildirilmediği belirtildi.

Açıklamada ekiplerin saha tarama çalışmalarına başladığı vurgulandı.