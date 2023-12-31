Adana'da 3 milyon 395 bin lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi

İlçe Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre ekipler, yılbaşı öncesi çeşitli yerlerde denetim noktaları oluşturdu.

145 aracı kontrol eden ekipler, bu araçlardaki kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yaptı.

Ekipler, araçlarda yaptıkları aramalarda piyasa değeri 3 milyon 395 bin lira olan 106 bin cinsel güç arttırıcı hap, 75 bin doldurulmuş makaron ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi, şüpheliler gözaltına alındı.

Ayrıca, trafik kurallarını ihlal eden 6 sürücüye de cezai işlem uygulandı.