Bakan Koca'dan yılbaşı paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yılbaşı gecesi 81 ilde 11 bin 381 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanının hizmet verdiğini belirtti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Aralık 2023 22:25, Son Güncelleme : 31 Aralık 2023 22:26
Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık çalışanlarının videolu mesajına yer vererek, şunları kaydetti:
"81 ilimizde 3 bin 643 ekipten oluşan 11 bin 381 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanıyla, kara, deniz ve hava ambulanslarımızla yılbaşı gecesi görevimizin başındayız. Sağlıkla, mutlulukla nice yıllara."