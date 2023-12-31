Deprem sonrası akaryakıt kuyruğu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde saat 19.37'de 4.4 ve saat 20.06'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çevre illerde de hissedilen deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü. Artçı sarsıntıların devam ettiği ilçede araçlarına yakıt almak isteyen vatandaşlar, akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

Deprem sonrası akaryakıt kuyruğuna giren vatandaşlar, geceyi araçlarında geçirecekleri için yakıt aldıklarını belirttiler. Soğuk havada dışarıda kalamayacaklarını söyleyen bir vatandaş, ailesini ve yakınlarını da aracına aldığını kaydetti.