Yılbaşı denetimleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Merkezi'nden takip ediliyor.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Hakan Tandoğan, KGYS'de kentin ana cadde, kavşak ve işlek noktalarında yapılan denetimleri izledi.

Tandoğan, merkezde yeni yıl dolayısıyla alınan tedbirler hakkında da basın mensuplarına bilgi verdi.

Tedbirlerin 1 hafta önce başladığını belirten Tandoğan, 18 bin 100 personelle 68 uygulama noktasında denetim yapıldığını belirtti.

Yılbaşı gecesini sorunsuz atlatmayı planladıklarını aktaran Tandoğan, "Aldığımız tedbirler kapsamında KGYS'ye gelen tüm ihbarlar anında sahadaki ekiplerimize iletiliyor. İzleme kameralarımız ve takip sistemlerimiz sayesinde hızlı ve etkin şekilde olaylara müdahale ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ankara'daki yılbaşı tedbirleri 18 bin 100 personelle sürüyor

Arif Hakan Tandoğan, park, meydan, AVM'ler, oteller ve etkinlik alanlarında tedbirlerin alındığını kaydederek, özellikle vatandaşların yoğun olduğu bu bölgelerde trafik suçlarının arttığına dikkati çekti.

Tandoğan, "Asayiş suçlarımızla alakalı da sahadaki ekiplerimiz, tüm idari birimlerde çalışan arkadaşlarımızla beraber etkin şekilde çalışıyor. İnşallah kazasız, belasız yeni yılın herkese hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu.

Tandoğan, vatandaşlardan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gereksiz çağrı yapmamalarını da isteyerek, "Sahadaki olayların düzgün analiz edilebilmesi için nitelikli ihbarlara ihtiyacımız var. Bir diğer taraftan da vatandaşlarımızın alkollü araç kullanmamasını öneriyoruz" dedi.

Yılbaşı dolayısıyla alınan tedbirler sabah 07.00'ye kadar devam edecek.

Vali Şahin polis ve jandarma personelini ziyaret etti

Vali Şahin'e, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya eşlik etti.

İlk olarak Bağlıca Jandarma Karakolunda görev yapan jandarma personelinin yeni yılını kutlayan Şahin, daha sonra Ankara-Eskişehir yolundaki kontrol noktasında görev yapan görevlileri ziyaret etti.

Burada da emniyet ve jandarma personelinin yeni yılını tebrik eden Şahin, kontrol noktasında durdurulan araçlardaki vatandaşlara çikolata ve kolonya ikramında bulundu.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şahin, herkesin yeni yılını tebrik etti.

Ankaralıların yılbaşını huzur ve emniyet içerisinde geçirmesi için her türlü tedbiri aldıklarını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"18 bin 100 polis arkadaşımız, 4 bin 700 jandarma arkadaşımız, 157 ambulans, 476 ambulans görevlisi personelimizle birlikte bu geceyle ilgili vatandaşımızın rahat etmesi yönünde, onların hizmetinde olmak üzere arkadaşlarımız vazife başındalar. Sabaha kadar böyle devam edecek. Aynı zamanda itfaiye, hastanelerimiz, gerekirse taksi hizmeti de dahil olmak üzere vatandaşlarımızın duyabileceği her ihtiyacının hemen yanı başında olacağız."

Yol kontrol noktasındaki görevli ekiplerle de bir süre sohbet eden Şahin, daha sonra Yaşamkent Polis Merkezi Amirliğine geçerek, buradaki personelin yeni yılını kutladı.