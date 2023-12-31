Duvar bile dayanamadı! Doğal gaz patlamasıyla ortalık savaş alanına döndü

DUVAR TAMAMEN YIKILDI Patlamada ortalık savaş alanına dönerken, evin mutfak bölümündeki duvar tamamen yıkıldı. Patlama sonrası vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde doğal gaz patlaması sonucu 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, saat 19.30 sıralarında Çan ilçesi Karşıyaka Mahallesi Hasan Sazcı Caddesi'nde bir apartmanın 4'üncü katında doğalgaz patlaması meydana geldi.

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