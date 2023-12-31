İletişim Başkanı Altun'dan yeni yıl mesajı

Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yeni yıl mesajı yayımladı.

Paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"2023 yılını birlikte paylaşarak geride bırakırken, yeni bir yıla umutla ve heyecanla adım atmanın sevincini yaşıyoruz. 6 Şubat 2023 tarihinde yüreklerimizi yakan ve "asrın felaketi" olarak nitelenen depremler yaşadık. Filistin'de on binlerce masum sivilin dünyanın gözü önünde katledilişine maalesef şahit olduk.

Tabii afetlerde ve farklı sebeplerle vefat eden vatandaşlarımıza, savaşlarda hayatını kaybeden kardeşlerimize; vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını feda eden kahraman şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbimden, yeni yılın milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirmesi ümidiyle, bütün vatandaşlarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum."